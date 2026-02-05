Discarica abusiva a Ragusa, rifiuti e amianto vicino al parco urbano

Una discarica abusiva di notevoli dimensioni è stata segnalata nel territorio comunale di Ragusa dalla consigliera comunale Rossana Caruso, che ha formalmente richiesto l’intervento delle autorità competenti per la messa in sicurezza dell’area.

La segnalazione è stata inviata al Comando di Polizia Locale, alla Polizia Ambientale, all’Asp, all’Arpa, al sindaco e all’assessore competente, dopo un sopralluogo effettuato nella zona con accesso da via Anfuso e via Maria Scribano, in prossimità della rotatoria e adiacente al parco urbano.

Rifiuti pericolosi e documenti sensibili abbandonati

Nell’area sono stati rinvenuti rifiuti di varia natura, tra cui materiale edile ed elettrico, vetro, vetrate antisfondamento e faldoni contenenti documenti con dati sensibili riconducibili al Comune di Ragusa.

Particolare preoccupazione desta la presenza di un recipiente contenente eternit sbriciolato, materiale contenente amianto, considerato altamente pericoloso per la salute e per l’ambiente.

Richiesta di messa in sicurezza e individuazione dei responsabili

La consigliera ha chiesto un sopralluogo immediato, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei rifiuti, con particolare attenzione ai materiali contenenti amianto.

“È fondamentale avviare le procedure per individuare i responsabili di questo abbandono illecito – aggiunge Caruso – affinché situazioni del genere non si ripetano e venga tutelato il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini”.

