Disastro al porto: nave da crociera rompe gli ormeggi, passeggeri finiscono in mare. A Catania troppo vento. Alcuni aerei dirottati a Comiso

CATANIA – Momenti di tensione al porto di Catania a causa del forte vento che ha colpito la città: la nave da crociera Norwegian Epic, una delle più grandi al mondo, ha rotto gli ormeggi provocando la caduta in mare di due passeggeri.

Tutto è accaduto quando la nave, battente bandiera delle Bahamas e con una stazza di oltre 155mila tonnellate, ha improvvisamente ceduto una delle bitte a cui era assicurata. Proprio in quel momento, una passeggera stava salendo sul ponticello che collega il molo alla nave, ma è stata sorpresa dallo scossone e non è riuscita ad aggrapparsi al corrimano, cadendo in acqua. Il marito, che era con lei, si è tuffato per soccorrerla.

I due sono stati subito salvati dal personale della compagnia, dalla Guardia Costiera e dalla Polizia, intervenuti con moto d’acqua. Entrambi sono stati trasportati in ospedale da un’ambulanza del 118: hanno riportato soltanto lievi contusioni.

L’impatto della nave contro la banchina ha causato danni, e sono in corso verifiche per accertare eventuali cedimenti strutturali. Intanto la Norwegian Epic è rimasta in darsena, con centinaia di croceristi in attesa di poter risalire a bordo. Tra loro, anche la coppia finita in mare.

Il maltempo ha colpito duramente anche l’aeroporto di Catania: cinque voli sono stati dirottati. Tre Ryanair (provenienti da Malta, Roma Fiumicino e Trieste), un volo easyJet da Parigi Charles de Gaulle e uno Wizz Air-Air Malta da Verona sono stati indirizzati verso gli scali di Palermo e Comiso.

