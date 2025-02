Disagi a Modica: sicurezza stradale e installazione di un’antenna 5G preoccupano i residenti del quartiere Caitina

I cittadini del quartiere Caitina continuano a segnalare criticità legate alla sicurezza stradale e alla recente installazione di un’antenna 5G nella zona. Due temi che negli ultimi mesi hanno sollevato numerosi interrogativi e richieste di intervento, ma che, secondo i residenti, non avrebbero ancora trovato risposte adeguate. Adesso a farsene carico è òa consigliera Rita Floridia che sollecita l’amministrazione comunale ad intervenire.

Sicurezza stradale: dossi assenti e segnaletica inadeguata

Uno dei problemi più sentiti riguarda l’eccessiva velocità dei veicoli lungo via Caitina, arteria cittadina dove da tempo i residenti chiedono misure concrete per ridurre il rischio di incidenti. La richiesta principale riguarda l’installazione di dossi artificiali e il miglioramento della segnaletica stradale.Nei primi giorni di febbraio era stato posizionato un solo dosso, peraltro già visibilmente usurato e riutilizzato. Tuttavia, pochi giorni dopo, la struttura è stata inspiegabilmente rimossa, senza che venissero fornite spiegazioni ufficiali. Una scelta che ha suscitato perplessità e malcontento tra i residenti, i quali continuano a chiedere un intervento risolutivo per migliorare la sicurezza della zona.

Antenna 5G: dubbi e timori tra i cittadini

Oltre alla questione della viabilità, un altro tema che ha acceso il dibattito riguarda l’installazione di un’antenna 5G nel quartiere. Molti residenti hanno espresso preoccupazione per le possibili conseguenze sulla salute e per l’impatto ambientale della nuova infrastruttura, lamentando la mancanza di informazioni chiare sulle autorizzazioni rilasciate e sugli studi di impatto effettuati.In passato era stata approvata una mozione per sospendere nuove installazioni di antenne fino all’aggiornamento del Piano Polab, il documento volto a regolamentare la distribuzione delle infrastrutture di telecomunicazione. Nonostante questo principio di cautela, l’antenna di via Caitina è stata comunque installata, alimentando ulteriori dubbi tra i cittadini che chiedono maggiore trasparenza e un confronto più aperto sulle scelte che riguardano il territorio.

