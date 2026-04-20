Direzione Ragusa rinnova i vertici: Maria Grazia Criscione eletta Presidente.

Direzione Ragusa si rinnova nel segno della continuità e dell’esperienza. L’associazione politico-culturale, nata dal percorso della lista civica “Cassìndaco” e oggi colonna portante della maggioranza cittadina con quattro consiglieri comunali e due assessori in carica, ha rinnovato le proprie cariche sociali.

Alla guida dell’associazione è stata eletta all’unanimità Maria Grazia Criscione. Già nel gruppo dei fondatori dell’associazione e consigliera comunale alla sua seconda consiliatura, la Criscione rappresenta una figura di sicura conoscenza della macchina amministrativa e del tessuto sociale ragusano. Il rinnovo del direttivo non è solamente un puro atto formale ma rappresenta l’inizio di una nuova fase della vita associativa. Nel panorama politico locale, Direzione Ragusa si conferma come il riferimento naturale per chi si riconosce nel progetto civico che ha portato alla vittoria l’Amministrazione Cassì.

*”**Il nostro obiettivo è consolidare il ruolo di Direzione Ragusa come polo attrattore di tutte quelle istanze civiche che chiedono ascolto e risposte*” – ha dichiarato la neo-presidente Maria Grazia Criscione. “*Non siamo un circolo chiuso, ma un laboratorio aperto. Vogliamo essere il tramite quotidiano tra i cittadini e il Palazzo, portando all’attenzione dell’Amministrazione i temi, grandi e piccoli, che incidono sulla qualità della vita dei ragusani. ringrazi**o Peppe Cassì che ha fondato questo gruppo e che lo ha guidato in questi anni e che sono sicura continuerà a sostenerci anche grazie alla sua azione amministrativa*.* “*

La strategia per il prossimo anno è chiara: trasformare le idee degli associati in atti concreti attraverso il lavoro dei propri rappresentanti istituzionali. Grazie alla solida presenza in Giunta e in Consiglio, l’associazione intende vigilare e dare impulso all’attuazione del programma elettorale.

“*Il rapporto con l’Amministrazione è solido e basato sulla condivisione di una visione di città*” – continua Criscione. “*Lavoreremo in sinergia con i nostri assessori e i nostri consiglieri, ma anche aprendoci a collaborazioni con altre realtà di area civica. Il civismo a Ragusa è vivo e noi vogliamo esserne il motore propulsore, aggregando persone, competenze e nuove energie per pianificare fin da ora la Ragusa del futuro*.”

Nelle prossime settimane, il nuovo direttivo – formato oltre che dal presidente anche da Marco Antoci, Luca Battaglia, Hala Bruno, Michael Cabibbo, Emilia Rollo, Michelangelo DiMartino, Giorgia Giannone, Christian Pelligra si riunirà per iniziare l’attività operativa. L’agenda di Direzione Ragusa si concentrerà sulla raccolta di spunti programmatici per il prossimo anno, con l’obiettivo di ampliare la base associativa e rafforzare quella rete di cittadinanza attiva che ha caratterizzato la nascita del movimento.



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