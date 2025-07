Diocesi di Noto, nuovo assetto pastorale dal 1° settembre: 15 nomine tra Modica, Avola, Pachino e Ispica

Saranno operativi dal primo settembre prossimo ed arrivano a conclusione dell’anno pastorale 2024-2025 ed a pochi mesi dal nuovo inizio durante il quale sono attesi gli Orientamenti pastorali diocesani in corso di stesura. Toccano città come Modica, Ispica, Pozzallo, Avola e Pachino e mirano a “ridare ampio respiro all’evangelizzazione nelle comunità parrocchiali”. Nella sua umiltà di pastore della chiesa netina il vescovo mons. Salvatore Rumeo non ha fatto tutto da solo; si è confrontato con il suo vicario mons. Ignazio Petriglieri il quale a sua volta – come afferma lo stesso Rumeo – “ha avviato una consultazione che ha coinvolto molti presbiteri allo scopo di raccogliere suggerimenti, riservati e personali, circa chi interpellare per diversi incarichi pastorali nello spirito della sinodalità e del discernimento comunitario”.

I movimenti sono annunciati in una lettera che mons. Salvatore Rumeo ha inviato alla sua Diocesi.

Sac. Kasereka Oliver Bwahasa Vicario Parrocchiale nella Chiesa Madre di Pozzallo

Sac.Giuseppe Canonico Vicario Parrocchiale della Chiesa San Giovanni Battista in Avola (mantiene l’incarico di Segretario Vescovile)

Sac.Gianni Donzello Parroco della Chiesa Madre in Avola e Vicario foraneo

Sac.Christopher Fava Vicario Parrocchiale nella Basilica Cattedrale a Noto;

Sac. Antonio M.Forgione – Parroco a Santa Maria Maggiore in Ispica

(mantiene l’incarico di Cancelliere e Direttore del Tribunale Ecclesiastico Diocesano);

Sac.Mario Gugliotta Vicario parrocchiale del SS. Salvatore in Modica-Rettore della Chiesa Santa Maria della Scala a Modica (C.da Fiumara);

Sac. Luigi Maltese Vicario Parrocchiale di Santa Venera in Avola (mantiene l’incarico di Co-parroco a Sant’lsidoro Agricola in Noto (Testa dell’Acqua);

Sac.Giuseppe Minardo Parroco della Chiesa San Giuseppe a Modica(C.da Zappulla) e della Chiesa Maria SS. Assunta a Marina di Modica-Rettore della Chiesa di S. Rita in C. da Camardemi;

Sac.Gaudens Murasandonyi Sdb-Vicario parrocchiale di Sant’Antonio a Modica

Sac. Giovanni Roccasalvo Parroco della Chiesa Santa Maria di Betlem a Modica

Sac. Paolo Solimano Parroco della Chiesa Madonna di Pompei a Pachino (mantiene l’incarico di parroco della Chiesa Santi Angeli di Pachino)

Sac.Giuseppe Stella Parroco a SS. Salvatore in Modica (mantiene l’incarico di Parroco di San Pietro in Modica)

Sac.Rosario Sultana Vice Rettore del Seminario-Cappellano festivo del Monastero delle Visitandine di Rosolini (mantiene la direzione dell’Ufficio Amministrativo)

Il vescovo è stato costretto anche a dover intervenire su Pachino e Marzamemi dopo il ritiro da Pachino della comunità religiosa dei Canossiani dopo 71 anni di servizio nella cittadina aretusea nelle parrocchie di San Corrado in Pachino e San Francesco di Paola in Marzamemi. Alla luce di questa decisione assunta dal consiglio generale dei Canossiani mons. Salvatore Rumeo ha nominato il sacerdote Andrea Amore parroco a San Corrado Confalonieri in Pachino e Gianluca Manenti parroco a San Francesco di Paola a Marzamemi e mantenendo l’incarico di parroco del Sacro Cuore-San Francesco in Pachino.

Nessun movimento è stato disposto nella realtà sciclitana seppure in questa città della Diocesi, soprattutto nei mesi estivi, si sente la necessità di qualche aiuto-parroco per rispondere agli impegni parrocchiali.

© Riproduzione riservata