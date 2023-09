Dimensionamento scolastico in provincia. Il Comune di Scicli assente alla riunione del Libero Consorzio. L’atto di accusa del Partito Democratico

All’appello del Libero Consorzio di Ragusa per parlare di dimensionamento scolastico in provincia il Comune di Scicli non si è presentato. Il Partito Democratico, con il suo segretario Emanuele Scala, è lapidario. “Tutti i Comuni della Provincia erano presenti ad eccezione di quello sciclitano – afferma Scala – francamente siamo sconfortati di fronte a questo palese e dichiarato disinteresse del sindaco Marino di fronte alle necessità della comunità”.

Un incontro fondamentale per la geografia scolastica della provincia. E’ a questo tavolo che si decide il futuro delle realtà scolastiche nei vari Comuni fra mantenimenti e soppressioni.

“Il piano di dimensionamento della rete scolastica è lo strumento attraverso il quale gli enti locali propongono, con cadenza annuale, l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole al fine di avere istituzioni scolastiche con una popolazione ottimale – scende nel dettaglio il segretario del PD – ciò garantisce l’esercizio dell’autonomia scolastica tramite l’attivazione di economie di scala nonché la stabilità di essa nel tempo e nel territorio. Tutto questo non è possibile se manca l’ente locale con cui interloquire. Mentre lamentiamo i gravi e continui disagi che patiscono gli studenti costretti a spostarsi negli istituti siti negli altri comuni della provincia, mentre vediamo i deleteri effetti della dispersione scolastica e della povertà educativa sulla fascia più giovane delle popolazione, ebbene, oggi la Giunta Marino perde un’altra, l’ennesima, buona occasione per essere presente nei tavoli che contano e provare a risolvere realmente e non con vuoti proclami i problemi dei cittadini, in questo caso quelli più giovani”.

La risposta del Comune

Il Comune di Scicli, a causa di alcuni problemi tecnici alla linea, è stato impossibilitato a partecipare all’incontro che si è tenuto in videoconferenza.