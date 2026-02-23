Difendere il gelato siciliano: parte a Modica il corso base

Il gelato artigianale non è solo un prodotto, ma un patrimonio culturale, gastronomico e identitario. In Sicilia, terra di granite, sorbetti e coni al pistacchio e alla mandorla, nasce l’iniziativa che punta a tutelare l’artigianalità e la qualità del gelato: un corso base di gelateria artigianale in programma dal 25 al 28 febbraio presso l’Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi” di Modica.

L’iniziativa si inserisce nella campagna nazionale “Salviamo il gelato artigianale”, che richiama l’attenzione sul rischio che il settore affronta a causa dell’industrializzazione e della standardizzazione dei gusti. A guidare il corso sarà Luigi Perrucci, maestro gelatiere e fondatore della “Perrucci Scuola Gelato 2.0”, noto a livello nazionale per l’equilibrio tra tradizione e innovazione nel mondo del gelato.

Il programma affronta aspetti fondamentali per chi desidera intraprendere o perfezionare la professione: dal bilanciamento delle ricette alla presentazione di linee benessere, passando per la lavorazione del cioccolato mantecato CeriMò e i principi della scienza del gusto. Il corso punta a creare professionisti consapevoli, capaci di coniugare manualità, tradizione e innovazione.

Per l’Istituto “Principi Grimaldi”, il gelato rappresenta anche un patrimonio culturale e storico: dalle influenze arabe che introdussero zucchero e agrumi, fino alla tradizione della granita con brioche, il gelato è un simbolo della Sicilia nel mondo. La dirigente scolastica Claudia Terranova sottolinea l’importanza di trasmettere agli studenti competenze tecniche, senso culturale e identitario, e l’impegno a educare alla qualità e alla scelta delle materie prime.

Il corso è aperto alla rete degli istituti alberghieri, con l’obiettivo di creare sinergie formative e rafforzare l’eccellenza del gelato artigianale italiano. Per informazioni: laboratorio gelateria dell’istituto, tel. 0932.762991 interno 6, o sul sito web www.principigrimaldi.edu.it.



