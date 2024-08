Diego Dalla Palma a Scicli. In città anche Carlotta Perego di Cucina Botanica

Dopo Jerry Scotti e Paola Barale in vacanza a Scicli anche Diego Dalla Palma ha scelto questo lembo di Sicilia per qualche momento di relax estivo. E’ stato visto a Donnalucata ospite di Antonio Ereddia, un videomaker nativo di Scicli che ha trovato in Diego Dalla Palma la fonte di ispirazione nel suo percorso creativo. Truccatore, scrittore, imprenditore e personaggio televisivo italiano di grande successo, Diego Dalla Palma è considerato uno dei più grandi truccatori a livello mondiale e tutto ciò ha affascinato il videomaker sciclitano apprezzato nel mondo della fotografia con il suo “cogliere l’istante con la mente e fermare il tempo con il cuore” come lo stesso veicola il suo messaggio sui social. A Scicli anche Carlotta Perego, il volto di Cucina Botanica, famoso canale YouTube dedicato alla cucina vegana creativa. Nei suoi canali ha raccontato la bellezza di via Francesco Mormino Penna e della Cava di San Bartolomeo.

La foto di Diego Dalla Palma è tratta dal sito I Love Scicli.

