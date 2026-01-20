Diecimila euro per studiare: nasce il prestito d’onore per gli studenti siciliani

Il governo regionale dà il via libera al prestito d’onore per gli studenti universitari siciliani, una misura attesa e fortemente simbolica nel quadro delle politiche per il diritto allo studio. Con l’approvazione in giunta, viene data piena attuazione alla legge regionale n. 28 del 18 novembre 2024, che istituisce un fondo da 6 milioni di euro destinato a sostenere gli studenti in condizioni economiche svantaggiate.

Il provvedimento prevede l’erogazione di un finanziamento fino a 10 mila euro, senza necessità di garanzie patrimoniali o familiari, con un piano di rimborso decennale. A gestire l’intera operazione sarà Irfis-FinSicilia, la finanziaria regionale, che curerà le procedure di concessione del prestito.

La misura è rivolta agli studenti iscritti al primo anno o agli anni successivi dei corsi universitari e degli istituti universitari con sede in Sicilia, in possesso di un Isee non superiore a 20 mila euro. L’obiettivo è chiaro: rimuovere gli ostacoli economici che spesso impediscono ai giovani di proseguire gli studi accademici.

