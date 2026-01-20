Un passo decisivo per il rafforzamento della sanità territoriale e della rete senologica in provincia di Ragusa. L’ASP di Ragusa e l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania hanno sottoscritto una convenzione per l’erogazione di consulenze e prestazioni specialistiche di Senologia – Breast Unit, garantendo alle pazienti del territorio ibleo l’accesso a competenze di altissimo […]
Diecimila euro per studiare: nasce il prestito d’onore per gli studenti siciliani
20 Gen 2026 16:28
Il governo regionale dà il via libera al prestito d’onore per gli studenti universitari siciliani, una misura attesa e fortemente simbolica nel quadro delle politiche per il diritto allo studio. Con l’approvazione in giunta, viene data piena attuazione alla legge regionale n. 28 del 18 novembre 2024, che istituisce un fondo da 6 milioni di euro destinato a sostenere gli studenti in condizioni economiche svantaggiate.
Il provvedimento prevede l’erogazione di un finanziamento fino a 10 mila euro, senza necessità di garanzie patrimoniali o familiari, con un piano di rimborso decennale. A gestire l’intera operazione sarà Irfis-FinSicilia, la finanziaria regionale, che curerà le procedure di concessione del prestito.
La misura è rivolta agli studenti iscritti al primo anno o agli anni successivi dei corsi universitari e degli istituti universitari con sede in Sicilia, in possesso di un Isee non superiore a 20 mila euro. L’obiettivo è chiaro: rimuovere gli ostacoli economici che spesso impediscono ai giovani di proseguire gli studi accademici.
