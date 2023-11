Dieci studenti del “Quintino Cataudella” protagonisti al Premio letterario “Mondello” sezione giovani

Gli studenti saranno ospiti a Palermo della Fondazione Sicilia alla cerimonia di premiazione della 49° edizione di uno dei più prestigiosi premi letterari italiani. I dieci studenti delle classi quinte e quarte dello scorso anno scolastico (come prevedeva il bando di partecipazione) del Liceo scientifico e classico parteciperanno alle attività previste dalla sezione “Giovani” del Premio Mondello che si tiene ogni anno a Palermo in collaborazione con il Salone internazionale del Libro di Torino e la Fondazione Sicilia. Gli studenti parteciperanno attivamente all’individuazione del libro vincitore, tra quelli già risultati finalisti, attraverso la redazione di una “motivazione” nella quale ciascuno esprime e motiva la propria preferenza supportata dalla lettura diretta dei testi proposti.

Gli alunni che saranno a Palermo il 14, 15 e 16 novembre.

Della 5^A sono Chiara Aprile, Giuseppe D’Amico e Flavia Fiorilla Flavia, della 5^B sono Bartolomeo Lopes, Gaia Magro e Teseo Mormina per la sezione scientifica, della 5^A sono Sara Aprile, Gabriele Iacono e Maria Elena Causarano per la sezione classica. Un solo alunno della 4^ A, Andrea Pisana per la sezione scientifica, è stato incluso eccezionalmente come riconoscimento alle sue spiccate capacità.

Il Premio Mondello Giovani alla soglia dei suoi 50 anni dalla sua istituzione. Importante coinvolgimento degli studenti.

“E’ un’interessante occasione di collaborazione tra istituti di istruzione secondaria superiore e mondo della cultura poiché prevede che alcuni studenti, proposti e sostenuti dai loro docenti, partecipino attivamente all’individuazione del libro vincitore, tra quelli già risultati finalisti, attraverso la redazione di una ‘motivazione’ nella quale ciascuno esprime e motiva, appunto, la propria preferenza supportata dalla lettura diretta dei testi proposti – spiega il dirigente scolastico, Enzo Giannone – gli studenti diventano, così, protagonisti della kermesse poiché tra tutte le ‘motivazioni’, precedentemente inviate entro un termine fissato dal Comitato organizzativo, una sola sarà proclamata la migliore. La permanenza a Palermo prevede non solo la partecipazione alla cerimonia di premiazione in cui saranno proclamati i vincitori dei Premi Supermondello, Mondello Giovani e Migliore motivazione, ma anche incontri con gli autori dei libri vincitori nelle diverse sezioni del Premio. Saranno presenti Alfredo Favi per Ada D’Adamo, Valeria Parrella e Francesco Pecoraro e sarà possibile incontrare anche Julian Barnes, vincitore del Premio Autore straniero”. Prevista anche una visita guidata ad alcuni dei luoghi più significativi della città .