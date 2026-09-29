Dieci anni di Nonna Tina, da Modica una storia di impresa, gusto e crescita

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Dieci anni possono sembrare pochi, ma nel mondo delle produzioni artigianali agroalimentari rappresentano già una storia importante, soprattutto quando questo percorso è accompagnato da crescita, diversificazione e dalla costruzione di un’identità riconoscibile. È il caso di Nonna Tina, azienda modicana che ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività, diventando nel tempo un punto di riferimento in diversi segmenti commerciali, dall’Horeca alla grande distribuzione.

A dare vita al progetto sono stati Roberto Caccamo, Lorenza Sgandurra e Giovanni Aurnia, protagonisti di un percorso imprenditoriale che oggi può contare su numeri significativi. L’azienda produce circa 250 referenze tra conserve, contorni, sughi pronti, confetture e marmellate, alle quali si aggiungono altre 200 referenze con il marchio Buon Campo, dedicate a legumi, frutta secca, frutta esotica disidratata, spezie, aromi ed erbe aromatiche. Un catalogo ampio che racconta la capacità dell’impresa di evolversi senza perdere il legame con il territorio e con la qualità delle materie prime.

Negli ultimi mesi Nonna Tina ha inoltre avviato un nuovo progetto legato alla linea Nonna Tina Gourmet, che vede coinvolto lo chef ambassador Lorenzo Ruta. Sono già state realizzate 14 produzioni firmate con le sue ricette, un numero destinato a crescere. La filosofia rimane quella di portare nei vasetti sapori riconoscibili, ricette di casa e accostamenti più ricercati, mantenendo centrale il rapporto con la tradizione gastronomica siciliana.

La festa per il decennale è stata anche un’occasione per far conoscere da vicino le produzioni dell’azienda attraverso degustazioni e abbinamenti: dai lievitati dello chef Ruta accompagnati dai paté Nonna Tina, ai primi piatti del pastificio Minardo con i sughi della linea gourmet, fino a salumi e formaggi serviti con le marmellate del brand modicano. Alla giornata hanno preso parte anche la sindaca di Modica, Maria Monisteri, e il segretario provinciale della Cna, Carmelo Caccamo, che hanno sottolineato il valore delle imprese capaci di rafforzare il tessuto produttivo locale.

Oggi Nonna Tina è presente soprattutto nelle province di Ragusa e Siracusa, ma guarda già oltre. Nei programmi dell’azienda ci sono nuove espansioni in altri territori siciliani e, successivamente, oltre lo Stretto. Un progetto che punta quindi a crescere ancora, cercando nuovi mercati e nuove sinergie, con una scommessa che resta fondata sul rapporto tra qualità, identità territoriale e sostenibilità.

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