Diciotto incarichi provvisori per coprire i posti vacanti nei presidi di Guardia medica in provincia. La delibera dell’Asp di Ragusa

Sono diciotto i medici incaricati, in via provvisoria, con specifico atto deliberativo a firma dei vertici aziendali dell’Asp di Ragusa per garantire la continuità assistenziale. Sono chiamati a coprire i posti vacanti che si trovano nelle varie sedi della provincia. Per sei di essi l’incarico è di sei mesi mentre per i restanti dodici è di tre mesi. Un medico (Francesco La Mantia) andrà nella sede di Acate.

A Chiaramonte Gulfi vanno tre medici (Vincenzo D’Arrigo, Chiara Leggio ed Elena Zocco Pisana); a Comiso-Pezze uno (Natalia Maione); a Donnalucata-Marina di Ragusa un medico (Laura Di Maggio); A Giarratana due medici (Giovanni Cassisi e Lorenzo Smecca); anche ad Ispica incarico per due medici (Giovanna Spiraglia ed Emanuele Gambuzza; lo stesso a Modica (Salvatore Ruffino ed Ivan Di Rosa); a Pedalino và un medico (Daniele Alfieri); stesso numero per Ragusa (Giambartolo Ferraro); nella frazione di San Giacomo sono stati destinati due medici (Guido Pluchino e Carlo Distefano); a Santa Croce Camerina un medico (Marco Mandarà) ed a Vittoria 1 posto (Maria Sanzone).

L’Asp iblea spiega che si è fatto “ricorso agli incarichi provvisori nei presidi di guardia medica perchè sono numerosi i posti per i quali sono in corso le procedure per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e per non creare disservizio nell’erogazione delle prestazioni di continuità assistenziale.

