Deteneva un’arma clandestina: 52enne di Vittoria finisce in carcere

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di un uomo di 52 anni, residente in città, condannato in via definitiva per detenzione illegale di arma clandestina e munizioni.

I fatti risalgono al 2021, quando – nel corso di una perquisizione domiciliare – i poliziotti trovarono nella sua abitazione una carabina modificata con la matricola abrasa, corredata da 13 cartucce. Non solo: all’interno dell’abitazione fu rinvenuta anche una pistola a salve priva del tappo rosso, trasformabile potenzialmente in un’arma offensiva. L’uomo venne immediatamente arrestato.

Dopo il processo e la condanna definitiva, per lui si sono spalancate le porte del carcere: dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione. Gli agenti hanno eseguito l’ordine restrittivo nelle scorse ore, notificando l’atto all’interessato e conducendolo presso la Casa Circondariale di Ragusa.

