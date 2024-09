Denunciata titolare di struttura turistica per omessa comunicazione degli ospiti

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Ragusa proseguono con i controlli mirati nel settore turistico, finalizzati a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative. Durante una recente ispezione, è stata denunciata la titolare di una struttura ricettiva situata a Noto Antica per omessa comunicazione delle persone alloggiate all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

La donna, 32 anni, è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siracusa. Le indagini hanno accertato che la titolare non aveva inviato le generalità degli ospiti alle autorità competenti, una violazione grave che mette a rischio la tracciabilità e la sicurezza dei soggiorni turistici.

I controlli da parte del NAS rientrano in un piano più ampio di verifiche nel settore ricettivo, soprattutto in aree ad alta affluenza turistica come Noto.

Il caso evidenzia l’importanza di rispettare rigorosamente le disposizioni previste per la gestione delle strutture turistiche, sia per tutelare gli ospiti, sia per garantire un controllo efficace del territorio. foto tratta da gds

[image: image.png]



© Riproduzione riservata