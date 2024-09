Degustazione di Cioccolato di Modica IGP fino a tarda sera. Il profumo di cioccolato invade Palazzo Vermexio

Ha chiuso i battenti ben oltre le 22.00, con tutto lo staff visibilmente provato ma al tempo stesso soddisfatto, il CHOCOLAB ieri sera. L’inconfondibile odore di cioccolato ha invaso Palazzo Vermexio richiamando adulti e bambini, tutti in fila per assaggiare il Cioccolato di Modica IGP prodotto per la giornata di sabato dal giovane cioccolatiere Damiano Agosta di Nacrè con lo staff dell’Alberghiero di Modica diretto dal Prof. Giovanni Roccasalva in collaborazione con la Professoressa Sonia Sudato, assistente Nino Battaglia. Molto apprezzata la produzione del cioccolato di Modica con la nocciola dell’Etna.

25 i kg di cioccolato, mediante l’impiego pasta amara Callebaut, zucchero di Italia Zuccheri, pistacchio di Raffadali Dop e sale di Trapani, offerti in giornata.

Nell’area espositiva davanti al Ledwall è stata riproposta l’iniziativa Pane e Cioccolato. Una collaborazione tra Panificio Fratantonio e le aziende Peluso e Nacrè e successivamente, come da programma, nel cortile del Palazzo di Città si è svolta l’annunciata presentazione di “Cho” il primo liquore con Cioccolato di Modica IGP. “Cho – ha spiegato il produttore Giorgio Solarino – non è solo un liquore con cioccolato di Modica IGP, ma il punto di equilibrio tra eccellenza artigianale e tradizione, una architettura di sapori forgiata in una grande barrique settecentesca in pietra naturale. Un processo antico che ci regala questo sapore dolce ed avvolgente, che si scioglie delicatamente in bocca concedendo soddisfazione e note aromatiche di cioccolato puro”.

Presente il Direttore del Consorzio Nino Scivoletto, “Cho” ha accompagnato la degustazione dei Panettoni artigianali con il cioccolato di Modica IGP prodotto dall’Azienda Dolci Peluso arricchiti da tre diverse creme: pistacchio, cioccolato di Modica IGP agli agrumi e cioccolato di Modica Igp alla nocciola dell’Etna. Decine di panettoni sono stati messi in assaggio.

Come nei giorni scorsi, attenzione da parte di molti, nell’area espositiva del Cortile di Palazzo Vermexio per la mostra archivistica “Il cioccolato di Modica nelle carte dei Grimaldi” e l’installazione dedicata al Passaporto Digitale.



