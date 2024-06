Definite le locazioni della Guardie mediche turistiche nel versante ipparino della provincia. Il servizio parte il 1° luglio

Non cambieranno sede le guardie mediche estive, o turistiche come comunemente vengono chiamati questi presidi a tempo, nel litorale del versante ipparino della provincia iblea. L’Asp di Ragusa, dopo aver avviato e concluso una ricerca di mercato, ha perfezionato gli atti per gli affitti in comodato d’uso degli immobili che ospiteranno, a partire dal prossimo 1° luglio e fino a tutto il 15 settembre, i presidi di guardia medica estiva-turistica. In territorio di Acate la postazione è nella stessa sede dello scorso anno e precisamente in un immobile sito in contrada “Macconi-Birillo”. Questa guardia medica servirà l’intera area rivierasca e delle campagne limitrofe che insistono su Marina di Acate. Altra conferma è arrivata per Punta Braccetto: qui la guardia medica estiva-turistica tornerà ad essere operativa in un locale della società Solemare srl sito nel camping Baia dei Coralli. In questo caso sarà servito tutto il litorale di Santa Croce Camerina. Altra conferma arriva per Casuzze dove la guardia medica sarà operativa nello stesso immobile degli anni passati. L’Asp ha già disposto i contratti per la stipula del contratto in comodato d’uso con i proprietari delle strutture che sarà un contratto a tempo determinato, tanto quanto è il tempo in cui verrà garantito il servizio.

Sempre l’Azienda sanitaria iblea ha già definito anche l’apporto di ambulanze da destinare alle postazioni di guardia medica per tutte le sedi del litorale ragusano che và da Marina di Acate a Marina di Marzo passando per le frazioni dei comuni che affacciano i loro territori sulla costa. Non rimane, quindi, altro che partire dal 1° luglio con gli incarichi ai professionisti che saranno impegnati in questi servizi sanitari.

