Decoro e ambiente, i Pirati della Marza ripuliscono la fascia costiera di Ispica

Hanno lavorato alcune ore dedicandosi alla scerbatura delle aree adiacenti la strada litoranea della Marza, in territorio di Ispica, e le rotatorie che ricadono in questo tratto della fascia costiera del sud-est siciliano. Cittadini comuni che hanno scelto come “buen retiro” Marina di Marza ma anche Santa Maria del Focallo per lunghe permanenze. Con il supporto della ditta Impregico, che ha in appalto il servizio di raccolta e di pulizia del territorio, i componenti dell’associazione “I Pirati della Marza” hanno ripulito le strade e le rotatorie dando una nuova immagine di ordine e di pulizia alla zona costiera. Interventi, questi, che si ripeteranno nel tempo in maniera periodica al fine di mantenere alta l’attenzione alle problematiche ambientali del territorio.

