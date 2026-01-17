L’ASP di Ragusa rinnova l’invito alla popolazione a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale, sottolineando come il vaccino rappresenti uno strumento fondamentale di prevenzione e contribuisca concretamente a ridurre la pressione sui Pronto soccorso e sui reparti ospedalieri, particolarmente impegnati durante i picchi stagionali dell’influenza. Secondo il report aggiornato al 12 gennaio, nel territorio provinciale sono stati […]
Decoro e ambiente, i Pirati della Marza ripuliscono la fascia costiera di Ispica
17 Gen 2026 11:38
Hanno lavorato alcune ore dedicandosi alla scerbatura delle aree adiacenti la strada litoranea della Marza, in territorio di Ispica, e le rotatorie che ricadono in questo tratto della fascia costiera del sud-est siciliano. Cittadini comuni che hanno scelto come “buen retiro” Marina di Marza ma anche Santa Maria del Focallo per lunghe permanenze. Con il supporto della ditta Impregico, che ha in appalto il servizio di raccolta e di pulizia del territorio, i componenti dell’associazione “I Pirati della Marza” hanno ripulito le strade e le rotatorie dando una nuova immagine di ordine e di pulizia alla zona costiera. Interventi, questi, che si ripeteranno nel tempo in maniera periodica al fine di mantenere alta l’attenzione alle problematiche ambientali del territorio.
