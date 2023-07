Decine e decine di famiglie senz’acqua da 30 giorni giorni a Vittoria. La denuncia

La situazione dei disservizi idrici a Vittoria, in particolare nella zona di via Garibaldi, è ancora critica e ha causato grande disagio per diverse famiglie residenti. Da circa 30 giorni l’area non riceve acqua e i residenti non possono nemmeno fare affidamento sul servizio delle autobotti, in quanto il Comune non concede loro la priorità nonostante l’emergenza in corso.

LA DENUNCIA DEI CONSIGLIERI DI FDL

I consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d’Italia annunciano un incontro con i residenti e i commercianti della zona e chiedono con forza di affrontare l’emergenza tramite l’utilizzo delle autobotti. Sottolineano, inoltre, che ci sono famiglie con bambini, anziani, disabili e attività commerciali danneggiate che si trovano in una situazione estremamente difficile. Considerano inaccettabile che non venga fornito un intervento immediato per tamponare l’emergenza e successivamente risolverla. Inoltre, criticano il sindaco che aveva affermato di aver risolto i problemi idrici della città durante le sue sei mandati come sindaco. La situazione attuale dimostra invece il contrario.

I consiglieri evidenziano anche il fatto che l’amministrazione comunale ha acquistato un’autobotte che attualmente risulta praticamente inutilizzata a causa delle sue dimensioni inadatte per operare all’interno della città. Inoltre, sottolineano che l’amministrazione ha affidato direttamente il servizio alla stessa ditta per oltre un anno, il che rappresenta un segno evidente di incapacità amministrativa nel risolvere i problemi.