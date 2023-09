Debutto di Costanza DiQuattro su Rai 1: alla scoperta delle Dimore Storiche su “Uno Mattina in Famiglia”. VIDEO

Dal 16 settembre, Rai Uno ha accolto un nuovo volto televisivo nella sua programmazione, la scrittrice ragusana Costanza DiQuattro. La talentuosa autrice, nota per i suoi romanzi apprezzatissimi, tra cui “Donnafugata” “Giuditta e il Monsù” e “Arrocco Siciliano” ha intrapreso una nuova avventura come conduttrice di una rubrica dedicata alle dimore storiche italiane all’interno del popolare programma “Uno Mattina in Famiglia”. La rubrica, intitolata “Le dimore nella storia” è stata lanciata domenica 17 settembre, precedendo il TG1 delle 8.

Un viaggio culturale tra Dimore Storiche Italiane

In questa nuova rubrica, Costanza DiQuattro guida gli spettatori in un affascinante viaggio tra le dimore storiche del nostro paese. Questi magnifici edifici sono diventati un elemento centrale nella sua immaginazione creativa, e ora avrà l’opportunità di condividerne la bellezza e la storia con il pubblico televisivo.

Durante la rubrica, la DiQuattro condurrà gli spettatori attraverso le storiche mura di ciascuna dimora e si confronterà con i proprietari per scoprire i segreti nascosti, raccontando aneddoti affascinanti e personaggi storici legati a questi luoghi. Il suo approccio è caratterizzato da un taglio divulgativo che unisce letteratura e storia, emozioni e ricordi, rendendo ogni episodio un’esperienza coinvolgente e affascinante.

Una scrittrice radicata nel territorio siciliano

Costanza DiQuattro è profondamente legata al suo territorio, la Sicilia, ed è stata determinata a rimanere lì e crescere i suoi figli. Per lei, la Sicilia rimane la terra più bella del mondo, nonostante le sfide e le incongruenze. Il territorio e la casa in cui vive sono fonti inesauribili di ispirazione per la sua scrittura. Ha costantemente tratto spunti per i suoi racconti e le sue storie dalle esperienze e dai luoghi che la circondano.

La DiQuattro vede le case non solo come involucri di mattoni, ma come serbatoi di ricordi, emozioni, lacrime e persino fascino e fantasia. Ogni casa ha una storia da raccontare, che può essere trasmessa oralmente o attraverso la narrazione di scrittori come lei stessa.

Promuovere il territorio e la storia

Costanza DiQuattro crede fermamente che la Sicilia e, in generale, il territorio italiano, abbiano un’enorme potenziale turistico ancora inesplorato. Ritiene che sia fondamentale investire nelle infrastrutture che spesso mancano, rendendo così più accogliente il territorio. Ma, allo stesso tempo, sostiene che il passato ricco di storie e aneddoti sia un tesoro da valorizzare.

Guardando al passato, secondo la DiQuattro, si possono costruire basi solide per un futuro luminoso. Questo principio vale per tutto il Paese, ma la Sicilia ha un’unicità tutta sua. Il suo viaggio alla scoperta delle dimore storiche italiane rappresenta per lei un’esperienza di vita straordinaria.

La prima tappa: Villa di Corliano, fuori Pisa

Il debutto della rubrica “Le dimore nella storia” ha avuto luogo con la visita alla storica Villa di Corliano, situata nelle vicinanze di Pisa. La bellezza di questa dimora storica ha letteralmente tolgto il fiato agli spettatori, dando il via a un viaggio che promette di essere emozionante e ricco di scoperte.

Costanza DiQuattro guiderà il pubblico attraverso altri tesori nascosti nelle dimore storiche italiane nelle prossime puntate della sua rubrica. Sarà un’occasione unica per scoprire le bellezze d’Italia attraverso gli occhi di una scrittrice appassionata di storia e cultura.

GUARDA IL VIDEO