Dario Cappello confermato al Modica Calcio: talento e determinazione al servizio della fascia sinistra

Il Modica Calcio continua a gettare solide basi per il proprio futuro, puntando con decisione su giovani di prospettiva. Tra questi c’è Dario Cappello, esterno mancino classe 2005, che farà parte della rosa rossoblù anche per la stagione 2025/26, sotto la guida del nuovo tecnico Filippo Raciti.

Arrivato in punta di piedi, Cappello si è ritagliato con impegno e qualità un ruolo da protagonista, guadagnandosi la fiducia dell’ambiente e dimostrando sul campo di meritare la conferma. Un giocatore duttile e moderno, capace di coprire tutta la fascia sinistra, unendo efficacia difensiva e spinta offensiva. Le sue qualità negli inserimenti e nella costruzione del gioco lungo linea lo hanno reso una pedina preziosa per il gruppo.

La nuova stagione sarà per lui un’ulteriore occasione di crescita: nuove idee tattiche, uno staff tecnico rinnovato e una squadra in evoluzione rappresentano stimoli ideali per continuare il proprio percorso di maturazione sportiva.

Cresce l’attesa per il nuovo Modica Calcio, un progetto che guarda con ambizione al futuro, con un’identità chiara e una visione lungimirante. E in questo disegno, giovani come Cappello rappresentano il cuore pulsante di una squadra che vuole costruire, passo dopo passo, qualcosa di importante.

