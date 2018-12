Danza Sportiva, in 650 a Ragusa per il memorial Carmelo Spata - Ragusa Oggi

Danza Sportiva, in 650 a Ragusa per il memorial Carmelo Spata

Oltre 650 atleti. Palapadua stracolmo in ogni ordine di posto a qualsiasi ora del giorno. Un’organizzazione di altissimo livello con tutte le componenti chiamate a valutare le varie esibizioni collegate in rete e in grado di esprimere le proprie decisioni in tempo praticamente reale. Queste le caratteristiche della prima edizione del memorial Carmelo Spata di danza sportiva che, domenica scorsa, ha saputo calamitare l’attenzione di ballerini provenienti da ogni parte della Sicilia. La manifestazione era valida come prima prova del ranking regionale Csen riferito alla disciplina in questione. La seconda si terrà il 20 gennaio a Caltanissetta. C’era molta attesa per verificare il sistema di valutazione, tutto integrato, che ha consentito ai protagonisti dello staff di interagire in maniera rapida.

Un aspetto organizzativo che ha consentito di velocizzare le varie uscite. Dunque, buona la prima per il nuovo assetto tecnico del settore danza sportiva che, con questa organizzazione, ha mostrato i muscoli, cercando di porsi in maniera competitiva nei confronti della concorrenza. Alla fine premi per tutti i partecipanti che, nelle varie categorie, si sono classificati ai primi posti. “Per noi – sottolinea il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – si trattava della tappa d’esordio del nuovo ranking regionale. Tra l’altro, era la prima volta che sperimentavamo il sistema informatico e diciamo che le risposte sono state assolutamente all’altezza della situazione. Gestire una gara con 650 atleti spalmati nell’arco della giornata con le relative cerimonie di premiazione non è affatto semplice. Ma ci siamo riusciti perché ci siamo affidati a uno staff di prim’ordine”.

In prima linea il coordinamento regionale Csen settore danza, organismo costituito grazie al forte impegno del presidente regionale Csen Sicilia Maurizio Agricola e del vicepresidente regionale Francesco Giorgio (presidente comitato Csen Messina), entrambi presenti domenica scorsa a Ragusa, con Mario Macchia (presidente Catania) e Massimiliano Cirasa (presidente Caltanissetta), formato da Sergio Cassisi, Carmelo Musumeci, Raffaele Furnaro, Rocco Romano e Federico Leli con Tony Mantello coordinatore tecnico regionale e Maddalena Vento segretario regionale. Responsabili della formazione tecnica regionale Tony Mantello, Giovanni Leanza, Raffaele Furnaro e Francesca Cipriano, responsabili danze standard Salvatore Todaro e Vito Scollo, responsabili danze latino americane Vanessa Iudice e Maria Elena Faro, responsabili danze artistiche Giovanni Perone e Filippo Tenerello, responsabile danze caraibiche Salvatore La Cognata. La responsabile provinciale Csen danza sportiva di Ragusa è Eliana Curiali, senza dimenticare il consigliere provinciale Gianni Dicaro.

[image: image.png]