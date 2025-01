Danneggiata la porta di ingresso e gli adesivi di Forza Italia nella sede di Scicli

Goliardia, atto delinquenziale o ritorsione politica. Su queste ipotesi “scorre” il fatto di cronaca che si è registrato la notte scorsa a Scicli. Ignoti hanno violato la porta della sede di Forza Italia, sita un via Fiumillo nel centro storico della città, a poche decine di metri da via Francesco Mormina Penna; violato con un oggetto atto a danneggiare i vetri della porta di ingresso dell’immobile. Hanno anche apposto una scritta di cattivo gusto sui vetri utilizzando una bomboletta spray.

All’interno gli autori del grave fatto delinquenziale non hanno toccato nulla, hanno lasciato tutto in ordine. E’ chiaro che chi ha agito ha avuto le idee chiare. Danneggiare l’ingresso della sede politica facendolo in piena notte e soprattutto quando erano in corso i festeggiamenti del Capodanno con feste in piazza. Le “attenzioni” verso la sede di Forza Italia sono state più di una.

La forza politica, presieduta a Scicli da Guglielmo Cartia, negli ultimi tempi è stata presenta in maniera concreta nella vita cittadina e soprattutto denunciando atti di malcostume in città alzando di fatto l’asticina sulla necessità di una presenza costante e massiccia delle forze dell’ordine sul territorio. Il gesto delinquenziale, secondo quanto è stato annunciato dalla rappresentanza politica andrà denunciato nella sede degli organismi di polizia. “E’ la seconda volta che la sede viene presa di mira – affermano i responsabili di Forza Italia – dobbiamo dare attenzione a questi fatti. Dobbiamo e vogliamo vivere in una città sicura dove il cittadino possa stare tranquillo. Le scritte degli adesivi indicanti Forza Italia sono state danneggiate con un oggetto oltre che la rottura dei vetri della porta di ingresso”.

© Riproduzione riservata