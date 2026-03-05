Danneggiamenti e disordini durante la partita Modica–Avola: quattro tifosi colpiti da DASPO

Nuovo giro di vite contro i comportamenti violenti negli stadi della provincia di Ragusa. La Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di D.A.SPO. nei confronti di quattro tifosi coinvolti in episodi di danneggiamento e condotte ritenute pericolose per l’ordine pubblico durante un incontro di calcio.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Ragusa al termine di un’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e della Divisione Polizia Anticrimine.

I fatti durante la partita Modica–Avola

Le indagini hanno preso avvio dopo quanto accaduto in occasione dell’incontro tra la Polisportiva Modica Calcio e l’Avola Calcio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro giovani si sarebbero resi responsabili di danneggiamento in concorso e di comportamenti giudicati pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli episodi avrebbero creato momenti di tensione nel contesto della manifestazione sportiva, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e l’avvio dell’istruttoria finalizzata all’applicazione delle misure di prevenzione.

Chi sono i destinatari del provvedimento

Il D.A.SPO. riguarda: tre giovani residenti a Modica e un giovane residente ad Avola.

Per tutti e quattro è stato disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno.

Il significato del DASPO

Il provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle Manifestazioni SPOrtive) è una misura di prevenzione utilizzata per contrastare violenze e disordini negli stadi. Impedisce ai soggetti ritenuti pericolosi di assistere a eventi sportivi per un periodo stabilito dall’autorità di pubblica sicurezza.

L’obiettivo delle istituzioni è quello di tutelare la sicurezza degli spettatori e garantire lo svolgimento sereno delle competizioni sportive.

