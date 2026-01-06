Daniele Ricca ed il suo violino chiudono domani la mostra di Emilio Isgrò a Scicli

di Pinella Drago – L’evento musicale e di finissage della mostra “L’Opera delle formiche” di Emilio Isgrò è in programma domani con più momenti nell’arco del pomeriggio al MACC di Scicli. Il primo è per le 17 con la presentazione annuale del Rapporto di Federculture che porta a Scicli i suoi massimi responsabili. L’incontro è in programma nella sala conferenze del Museo di Arte Contemporanea del Carmine. E’ qui che verrò presentato il 21° Rapporto annuale “IMPRESA CULTURA”, con l’obiettivo di offrire un’analisi completa e aggiornata del sistema culturale italiano. La scelta di Scicli per Federculture è la presenza, all’interno del Museo del Carmine, della mostra di Emilio Isgrò vista come esempio di turismo culturale e forza trainante della ripresa del turismo in Italia. L’incontro si terrà alla presenza di Emilio Isgrò, del Presidente di Federculture Andrea Cancellato e del Direttore dell’Ufficio Studi di Federculture Alberto Bonisoli, e si proporrà come un evento di spinta verso un futuro nuovo e prospero per la Sicilia e per il Paese intero. Alle 19 sotto la volta dell’opera “Non Uccidere”, collocata nel chiostro del Convento del Carmine, è attesa l’esibizione del musicista Daniele Ricca con il suo violino. Il concerto spazierà dalla musica classica alla musica da film fino a Ludovico Einaudi. “È il modo con cui abbiamo voluto salutare questa straordinaria stagione culturale che ha portato con la mostra di Emilio Isgrò tantissimi visitatori con un’elevata esposizione nei mass-media nazionali”. La mostra al MACC di Scicli era stata inaugurata il 6 maggio dello scorso anno. L’alta affluenza di visitatori ha fatto slittare la sua chiusura dallo scorso 23 novembre al 7 gennaio 2026.

[image: image.png]



