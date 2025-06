Daniele Buzzi riconfermato alla Volley Modica

Quinta riconferma per l’Avimecc Modica, che mette un altro importante tassello nel mosaico del roster per la stagione 2025/26. Per il terzo anno consecutivo, sarà ancora Daniele Buzzi a presidiare il centro della rete: una scelta di continuità e ambizione per la squadra modicana che punta a consolidarsi ai vertici della Serie A3.

Classe 2000, genovese di origine ma ormai adottato dalla città della Contea, Buzzi è diventato in poco tempo un punto fermo del progetto tecnico biancoazzurro. Arrivato a Modica due stagioni fa, ha saputo conquistarsi la fiducia della società, dello staff e dei tifosi grazie a prestazioni solide, spirito di sacrificio e un’attitudine da leader silenzioso.

“Ho deciso di restare perché qui sono cresciuto molto, sia come giocatore che come persona – ha dichiarato Buzzi –. La città e la società mi hanno accolto a braccia aperte e sono convinto che possiamo continuare a toglierci soddisfazioni. Il campionato di Serie A3 è ogni anno più competitivo e stimolante: voglio dare il massimo per migliorare quanto fatto nella scorsa stagione, sia a livello individuale che di squadra.”

Una scelta, quella del centrale ligure, che non è passata inosservata nemmeno ai vertici societari. “Daniele rappresenta lo spirito Avimecc: dedizione, umiltà e voglia di vincere – sottolineano i dirigenti del club –. È stato tra le rivelazioni dell’ultimo campionato e siamo orgogliosi della sua riconferma. Con lui completiamo un reparto centrali tra i più forti della categoria. Il suo contributo sarà fondamentale, anche nello spogliatoio.”

Con Buzzi, il roster 2025/26 dell’Avimecc prende sempre più forma, puntando su una miscela di esperienza e giovani conferme, per affrontare un campionato che si preannuncia ancora più impegnativo, ma anche carico di aspettative.

