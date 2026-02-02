Daniela Faraoni in provincia di Ragusa: giornata di inaugurazioni. Si parte con il CPA di Scicli

L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha scelto la provincia di Ragusa per una giornata dedicata alla sanità e alle politiche per le dipendenze patologiche. Questa mattina il primo appuntamento ha visto l’inaugurazione del Centro di Pronta Accoglienza (CPA) di Scicli, presso il padiglione “F” dell’ospedale Busacca, istituito in attuazione della Legge regionale n.26/2024 sulle dipendenze patologiche.

All’inaugurazione hanno preso parte le principali autorità della provincia, compresi i sindaci dei comuni coinvolti, che hanno accolto con entusiasmo l’avvio di una struttura fondamentale per il sostegno dei cittadini e delle famiglie. Il Centro di Pronta Accoglienza offrirà servizi immediati e professionali per persone con problemi di dipendenza, integrando assistenza medica, psicologica e sociale in un percorso di cura tempestivo e completo.

L’assessore Faraoni, dopo la tappa a Scicli, ha proseguito la visita istituzionale nei comuni di Modica, Ragusa, Chiaramonte Gulfi e Vittoria, per inaugurare altre strutture sanitarie e monitorare direttamente lo stato dei servizi sul territorio, rafforzando l’attenzione della Regione alle esigenze della comunità locale.

Dipasquale: “Continueremo a vigilare”

“L’apertura di questo centro rappresenta un passaggio fondamentale per il nostro territorio, ma è bene chiarire che non siamo di fronte a un’iniziativa nata dal Governo regionale”, dichiara l’on. Nello Dipasquale, deputato regionale del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana. “Questo risultato è il frutto di una precisa volontà del Parlamento siciliano, maturata grazie alla spinta della società civile, delle famiglie, delle scuole e del mondo universitario”.

Il Centro di Pronta Accoglienza di Scicli è infatti uno degli strumenti previsti dalla legge regionale n. 26 del 7 ottobre 2024, che ha introdotto in Sicilia un sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze patologiche. Una legge nata da iniziative parlamentari, tra cui anche un disegno di legge presentato dallo stesso Dipasquale, e costruita attraverso un confronto costante con associazioni e operatori del settore.

“Voglio sottolineare il ruolo decisivo delle mamme impegnate nella lotta al crack, che hanno avuto il coraggio di trasformare un dramma personale in una battaglia collettiva”, prosegue Dipasquale. “Senza il loro impegno, senza il contributo dell’università e senza il lavoro svolto in Parlamento, oggi non saremmo qui a inaugurare questo centro”.

L’apertura del CPA di Scicli rappresenta un presidio fondamentale per affrontare l’emergenza delle dipendenze, soprattutto tra i più giovani, e costituisce un tassello essenziale di una rete regionale che punta non solo alla cura, ma anche alla prevenzione e all’inclusione sociale.

“Continueremo a vigilare affinché la legge venga applicata pienamente e in modo omogeneo su tutto il territorio siciliano”, conclude Dipasquale.

