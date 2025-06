“Dammi i soldi o…!”: terrore in una cartoleria a Ragusa. Arrestato trentenne

Un pomeriggio come tanti si è trasformato in un incubo per il titolare di una cartoleria nella zona alta di Ragusa. Un 30enne del posto, con un comportamento aggressivo e minaccioso, ha tentato per ben tre volte di estorcere una somma di denaro al commerciante, mettendo a rischio la sua sicurezza e quella dell’attività.

Dapprima si è presentato con una richiesta di denaro, non per comprare, ma per intimorire. Al netto rifiuto, è sparito solo per tornare pochi minuti dopo, stavolta sfoggiando minacce verbali chiare e intimidatorie. La terza incursione non è andata come sperava: il titolare, con sangue freddo, ha allertato il 112, e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti tempestivamente, bloccando il giovane prima che potesse agire di nuovo.

Il 30enne è stato arrestato in flagranza di reato per tentata estorsione e, dopo le formalità, è finito ai domiciliari con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

