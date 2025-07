Dall’opposizione alla giunta: a Monterosso, Paolo Amato nuovo assessore

Cambio di passo nella giunta guidata dal sindaco Salvatore Pagano a Monterosso Almo: con la determinazione sindacale n. 4 del 2 luglio, il giovane Paolo Amato, classe 1999, impiegato con laurea magistrale in Scienze Economiche, è stato nominato assessore comunale con delega a Turismo, Sport, Beni comuni, Programmazione, Territorio, Ambiente ed Ecologia.

Una scelta che segna un’importante svolta politica e personale per l’ex consigliere di opposizione, noto in paese per il suo spirito critico e la sua presenza costante nei dibattiti civici.

“Chi fa politica con serietà sa che ci sono momenti in cui serve alzare la voce e altri in cui serve rimboccarsi le maniche. Oggi cambio ruolo, ma non coerenza”, ha dichiarato Amato in un intervento diretto e senza retorica.

Il nuovo assessore ha voluto chiarire sin da subito i motivi che lo hanno spinto ad accettare la nomina: nessuna ricerca di visibilità o potere, ma la volontà di incidere in modo concreto sulla vita del paese, con “autonomia piena sulle deleghe operative, trasparenza nelle scelte e obiettivi misurabili”.

Dall’opposizione alla Giunta

Durante il suo mandato in Consiglio comunale, Amato si è distinto per un’opposizione ferma ma propositiva, spesso solitaria, come lui stesso ammette: “Ho criticato e incalzato, anche quando ero da solo. Oggi continuerò a farlo da dentro, con lo stesso sguardo libero e la stessa determinazione”.

La sua nomina arriva in un momento di forte bisogno di unità amministrativa, in un paese che troppo spesso, secondo le sue parole, “si è diviso in tifoserie, perdendo anni preziosi”.

“È il tempo del fare, del costruire. Non sempre saremo d’accordo, ma se c’è buona volontà possiamo fare grandi cose”, sottolinea Amato, lanciando un appello alla collaborazione e al superamento degli steccati politici”.

