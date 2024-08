Dall’Eurocup alla Serie A2. Vanda Kozacova alla Passalacqua Ragusa

La Passalacqua Ragusa è lieta di annunciare l’ingaggio di Vanda Kozacova, ala-pivot slovacca, come secondo acquisto straniero per la stagione 2024-2025. La talentuosa Kozacova, classe 1998, alta 188 cm, rappresenta la ciliegina sulla torta del mercato estivo della squadra biancoverde, pronta ad affrontare il nuovo campionato di Serie A2.

Vanda Kozacova è conosciuta per il suo grande talento e la passione per il basket. È una giocatrice che si distingue per il suo impegno nel migliorarsi costantemente e per la sua versatilità in campo. Con buoni movimenti nel pitturato, garantisce un ottimo tiro e una forte presenza a rimbalzo, qualità che saranno di grande supporto alla squadra.

Nella passata stagione, Kozacova ha giocato con lo Slavia Banska Bystrica nella massima serie slovacca e ha partecipato all’Eurocup. Ha registrato una media di quasi 6 punti per partita, con buone percentuali da due punti e dalla lunetta, raccogliendo tre rimbalzi a gara. Anche nella stagione 2022/2023, sempre con lo Slavia Banska Bystrica, ha mantenuto una media di 6,5 punti per partita tra campionato ed Eurocup.

L’aggiunta di Kozacova completa un roster che si prepara ad essere competitivo sotto la guida di coach Mara Buzzanca. La squadra inizierà gli allenamenti alla fine di agosto, con l’obiettivo di affrontare con determinazione e ambizione il prossimo campionato di Serie A2.

“Siamo entusiasti di avere Vanda Kozacova con noi per la prossima stagione,” ha dichiarato il presidente della Passalacqua Ragusa. “La sua esperienza e le sue capacità saranno fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo certi che Vanda si integrerà perfettamente nel nostro progetto e contribuirà significativamente al successo della squadra.”

Nei prossimi giorni, saranno annunciati i nomi delle quattro atlete locali che completeranno il roster della Passalacqua Ragusa per la stagione 2024-2025.

