Dalla Sicilia al Canada: Barbara Palazzolo premiata per “Il Segreto delle Candele”

Dopo il successo della presentazione estiva di Cracca il Codice della Ricchezza a Donnalucata, la scrittrice siciliana Barbara Palazzolo raggiunge un nuovo e significativo traguardo nel panorama letterario internazionale. Il suo racconto Il Segreto delle Candele è stato infatti selezionato e pubblicato nell’antologia “Tra Ragione e Mistero”, volume ufficiale del 1° Concorso Letterario Internazionale – Premio “Lacrime nel Cuore” di Be Strong Edizioni.

Il concorso è stato istituito in occasione del 250° anniversario della nascita di Jane Austen, icona senza tempo della narrativa sentimentale, e ha visto la partecipazione di autori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La cerimonia di premiazione a Vercelli

La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Vercelli, in un evento intenso e partecipato che ha riunito scrittori, editori e appassionati di letteratura. In questa cornice, Barbara Palazzolo ha ricevuto il riconoscimento per un racconto apprezzato per la scrittura raffinata, la profondità emotiva e la capacità di intrecciare passato e presente attraverso una voce narrativa autentica e sensibile.

Un successo che conferma il valore di una produzione letteraria sempre più riconosciuta anche oltre i confini nazionali.

Incontro con i lettori a Casale Monferrato

Nel corso del suo soggiorno in Piemonte, l’autrice ha incontrato il pubblico durante un partecipato firma copie presso la libreria Mondadori di Casale Monferrato, riscontrando grande interesse e attenzione da parte dei lettori. Un momento di dialogo diretto che testimonia la crescente curiosità verso il suo percorso letterario internazionale.

“Il Segreto delle Candele”: due epoche, una sola voce di libertà

Nel racconto premiato, Barbara Palazzolo intreccia con delicatezza due epoche e due voci femminili: Nora, ambientata nel 1815, e Lavinia, donna contemporanea. A unirle è un cammeo di famiglia e una comune ricerca di libertà interiore.

Tra lettere ritrovate, candele che illuminano scelte coraggiose e amori capaci di attendere, la storia celebra la forza gentile di chi segue la propria strada, disubbidendo con grazia alle aspettative del mondo. Un viaggio narrativo che attraversa due secoli e ricorda come l’amore autentico non trattenga, ma accompagni.

Un racconto che parla anche di crescita personale

Oltre alla dimensione narrativa, Il Segreto delle Candele offre ai lettori uno stimolo alla crescita personale. Il racconto invita a riflettere sul valore del coraggio, dell’ascolto di sé e della libertà interiore, mostrando come le scelte guidate dall’autenticità possano illuminare anche il cammino di chi legge.

Una voce siciliana dal respiro internazionale

Residente in Canada e di origine iblea, Barbara Palazzolo è già nota a livello internazionale per Cracca il Codice della Ricchezza, tradotto anche in inglese e spagnolo. Le sue opere uniscono introspezione, consapevolezza e sensibilità narrativa, conquistando un pubblico ampio e trasversale.

