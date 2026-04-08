Dalla precarietà al lavoro stabile: la sfida della Sicilia con 239 milioni di investimenti

La Regione Siciliana prova a imprimere una svolta concreta all’economia dell’isola con un pacchetto da 239 milioni di euro destinato a lavoro, imprese e innovazione. Il piano, voluto dal governo guidato da Renato Schifani e attuato attraverso Irfis-FinSicilia, rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni sul fronte dello sviluppo economico.

Le misure, previste dalla legge finanziaria regionale 2025, entreranno nel vivo già nei prossimi giorni con la pubblicazione dei bandi, in un cronoprogramma che punta a garantire accesso rapido e massima partecipazione.

Lavoro stabile, il cuore della strategia

Al centro dell’intervento c’è una scelta netta: puntare sull’occupazione stabile. Una quota consistente delle risorse, pari a 150 milioni di euro, è destinata a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 9 gennaio 2026.

L’obiettivo è duplice: ridurre la precarietà e rafforzare il reddito delle famiglie, generando un impatto diretto sulla crescita economica. Secondo Schifani, si tratta di una misura capace di rendere il sistema produttivo più solido e competitivo, sostenendo al tempo stesso il tessuto sociale.

Investimenti e innovazione per le imprese

Accanto al lavoro, il piano guarda alla crescita delle imprese con un intervento da 50 milioni di euro destinato a nuovi investimenti. Le risorse serviranno a sostenere programmi di sviluppo, ammodernamento e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo siciliano.

Il disegno complessivo, sviluppato anche con il contributo dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, punta a creare un ecosistema favorevole agli investimenti e alla crescita dimensionale delle aziende.

South working ed energia, le leve per il territorio

Il piano non si limita a imprese e occupazione, ma interviene anche su dinamiche sociali e territoriali. Una parte delle risorse è destinata al South working, con l’obiettivo di attrarre lavoratori da remoto e favorire il rientro di competenze in Sicilia, generando nuova vitalità economica.

Parallelamente, sono previsti interventi per sostenere famiglie e imprese alle prese con i costi energetici, oltre a misure per lavori edilizi di piccola e media entità, pensate per produrre effetti immediati sul territorio.

Irfis al centro della strategia regionale

A gestire l’attuazione delle misure sarà Irfis-FinSicilia, sempre più centrale nelle politiche economiche della Regione. La presidente Iolanda Riolo ha sottolineato come l’istituto rappresenti una leva fondamentale per trasformare le risorse pubbliche in opportunità concrete.

Il successo del piano dipenderà ora dalla capacità di tradurre rapidamente gli stanziamenti in interventi efficaci, accessibili e realmente utilizzati da imprese e cittadini.

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