Dalla notte di Ferragosto al sì tra i capolavori del Novelli: la favola di Angelo e Viviana

C’era una luce speciale ieri, ai Giardini Iblei. Una di quelle luci che sembrano sapere in anticipo che sta per succedere qualcosa di bello. In chiesa, all’Antico Convento dei Cappuccini, mentre l’aria profumava di fiori e la storia si faceva sentire con il celebre trittico del Novelli che vegliava silenzioso sull’altare, Angelo e Viviana si sono detti sì. Un sì atteso, voluto, forse scritto già in quella notte d’estate del 2022, quando si conobbero quasi per caso in un locale molto frequentato della movida iblea. Avevano amici in comune, sguardi curiosi, sorrisi leggeri. E galeotta fu proprio quella notte, il 14 agosto: una scintilla nata tra la musica, le chiacchiere e quell’atmosfera che solo l’estate sa regalare.

Lui è Angelo Paternò, 47 anni, responsabile commerciale della sede di Ragusa di Comer Sud Mercedes. Un uomo concreto, brillante, con lo sguardo di chi sa dove vuole andare. Lei è Viviana Failla, 41 anni, un’anima creativa che ha fatto della bellezza il suo mestiere. È nata professionalmente nella scuola di Luca Melilli, Pantarei, e oggi è titolare di “Felici e Confetti”, attività che porta avanti con passione e che negli ultimi anni si è ampliata anche al mondo del wedding.

La cerimonia, intima e intensa, si è svolta in una delle chiese più suggestive del centro storico di Ragusa. E poi, come da tradizione ma con un tocco di originalità, tutti a festeggiare. La location scelta per il ricevimento è stata Villa La Rosa, a Vittoria che proprio ieri ha inaugurato la sua nuova gestione con questo matrimonio.

Per il banchetto, gli sposi si sono affidati a Banquetò, uno dei catering più rinomati della Sicilia. Ogni portata è stata pensata per sorprendere, raccontare, lasciare un ricordo. Ad accompagnare il tutto, i vini curati da Vini Mazza, scelti con cura per valorizzare i sapori e brindare alla felicità.

Angelo, emozionato ma composto, ha guardato Viviana per tutta la giornata con quella luce negli occhi che hanno solo gli uomini davvero innamorati. E Viviana, che di sogni ne ha costruiti tanti per gli altri, ieri ha vissuto il suo.

Un matrimonio che ha messo insieme eleganza, sentimento e personalità. Ma soprattutto, una storia vera. Cominciata in una notte d’estate, e diventata vita. Auguri dalla redazione di Ragusaoggi.it

