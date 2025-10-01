Dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), l’ASP di Ragusa lancia la Settimana per la Salute Psicologica, un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati al benessere interiore e alla prevenzione dei disturbi psicologici. L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto […]
Dalla Libia a Pozzallo: 64 migranti soccorsi dopo due giorni in mare
01 Ott 2025 18:31
Sessantaquattro migranti sono sbarcati a Pozzallo dopo essere stati messi in salvo dalla Guardia costiera che, con la motovedetta Cp 325, li ha raggiunti a circa 40 miglia a sud est e li ha trasferiti a bordo. Sono tutti uomini eccetto 4 ragazzi.
Avrebbero trascorso due giorni in mare dopo la partenza dalla Libia. Nessun caso di particolare rilevanza sanitaria sarebbe emerso dai controlli medici. Tutti sono stati trasferiti all’hot spot di Pozzallo. foto di repertorio
