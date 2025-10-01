Dalla Libia a Pozzallo: 64 migranti soccorsi dopo due giorni in mare

Sessantaquattro migranti sono sbarcati a Pozzallo dopo essere stati messi in salvo dalla Guardia costiera che, con la motovedetta Cp 325, li ha raggiunti a circa 40 miglia a sud est e li ha trasferiti a bordo. Sono tutti uomini eccetto 4 ragazzi.

Avrebbero trascorso due giorni in mare dopo la partenza dalla Libia. Nessun caso di particolare rilevanza sanitaria sarebbe emerso dai controlli medici. Tutti sono stati trasferiti all’hot spot di Pozzallo. foto di repertorio

