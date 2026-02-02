Dal Selvaggio il futuro dello sport ragusano: parte la sfida della Cittadella

Ragusa accelera sul futuro dello sport e lo fa con una visione chiara: dare vita a una vera e propria Cittadella dello sport nell’area del Selvaggio. Un progetto ambizioso che prende forma partendo da basi solide, come sottolinea il sindaco Peppe Cassì, che rivendica la qualità e la capillarità degli impianti sportivi cittadini, quasi tutti recentemente riqualificati.

«Abbiamo impianti sportivi di ottima qualità – dichiara il sindaco – che ci consentono di praticare moltissime discipline. Le strutture sono vicine tra loro, inserite in un contesto favorevole e con spazi disponibili per colmare ciò che oggi manca, come ad esempio un impianto per l’hockey su prato». Un patrimonio che si arricchisce anche sul piano formativo, grazie al corso di Scienze motorie ospitato nella ritrovata Scuola dello Sport.

Secondo Cassì, l’area del Selvaggio rappresenta il luogo ideale per accogliere questo progetto strategico: «Qui ci sono tutte le condizioni per realizzare una Cittadella dello sport capace di ospitare più discipline, grandi eventi sportivi, percorsi di formazione e di attrarre atleti, operatori e tifosi. È un sogno che costruiamo impianto dopo impianto e che ora entra in una nuova fase, con una visione d’insieme».

Un passaggio decisivo arriva con la convenzione sottoscritta tra il Comune di Ragusa e l’Ordine degli Architetti, che consentirà di avviare un concorso di progettazione per definire il volto futuro dell’area. A spiegarne gli obiettivi è l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida: «Dal concorso dovrà emergere una proposta capace di coniugare funzionalità sportiva e qualità urbana. Immaginiamo uno spazio non solo al servizio delle nostre società sportive, ma un luogo di benessere aperto a tutti i cittadini».

L’attenzione, sottolinea Giuffrida, sarà rivolta anche ai servizi connessi alla Cittadella: «Vogliamo progettare un’area attrattiva, capace di generare sviluppo economico, valorizzare il quartiere e creare nuove opportunità legate al mondo dello sport».

