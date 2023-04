Dal Bangladesh salvati in 35 in mare

di Giada Drocker – Viaggiavano a bordo di un piccolo barchino, erano in 35. Sono stati recuperati dalla Guardia costiera nel tardo pomeriggio di ieri a circa 70 miglia da Pozzallo. Poi il trasbordo e il rientro a bordo della motovedetta Cp 328 che è arrivata a Pozzallo intorno alle 3 di stanotte. Tutti con segni di ipotermia, i 35 uomini (tra loro anche due minori) sono originari del Bangladesh. Le operazioni di sbarco sono avvenute alla banchina militare del porto di Pozzallo. È stato necessario il trasporto in ospedale – al Baglieri di Modica – per uno dei migranti, per una sospetta frattura alla spalla. Gli altri sono stati condotti all'hot spot di Pozzallo per le procedure di accoglienza e identificazione. Foto repertorio motovedetta Guardia costiera Pozzallo