Dal 18 Marzo la Dicoecsi di Noto avrà ufficialemnte il suo nuovo vescovo: monsignor Salvatore Rumeo

Dal 18 marzo 2023 la Diocesi di Noto avrà il suo nuovo vescovo insediato: Monsignor Salvatore Rumeo.

Il nuovo vescovo riceverà la Consacrazione Episcopale alle ore 10,30 nella Basilica Cattedrale di San Nicolò a Noto.

C’è molta attesa per questo nuovo Pastore: i fedeli, infatti, sperano in un nuovo corso, in un Vescovo realmente vicino ai bisogni della Diocesi e più attento alla curia. Più dedito, insomma, alla cura delle anime e non soltanto a progetti e ad attività pubblicitarie o imprenditoriali.

Monsignor Rumeo arriva in un momento molto difficile per la comunità religiosa: tante sono le necessità dei suoi fedeli, in primis le difficoltà che ogni giorno bisogna affrontare per sopravvivere e non soccombere.

A lui, un sincero auguri di buon lavoro.