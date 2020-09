Dal 15 settembre in Sicilia l'Agenzia delle Entrate aperta, ma solo su appuntamento - Ragusa Oggi

Dal 15 settembre in Sicilia l’Agenzia delle Entrate aperta, ma solo su appuntamento

Dal 15 settembre in Sicilia cambiano le modalita’ di accesso all’Agenzia delle Entrate. Il canale di comunicazione privilegiato restera’ quello online, e’ scritto in una nota, mentre per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web sara’ necessario prenotare un appuntamento.

Grazie a questo nuovo modello di accoglienza, gli uffici potranno erogare i servizi con piu’ efficienza e i contribuenti potranno recarsi in Agenzia in assoluta sicurezza all’orario stabilito, senza attese, code o assembramenti.

Il sistema tradizionale di accoglienza verra’, quindi, progressivamente sostituito dall’accesso programmato e solo i casi piu’ urgenti, in via residuale, potranno essere trattati senza appuntamento. Le informazioni sugli uffici dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia sono reperibili sul sito https://sicilia.agenziaentrate.it/.