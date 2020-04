Da Vittoria a Cremona, casse di ortaggi freschi per le famiglie in difficoltà a causa del Covid - Ragusa Oggi

Da Vittoria a Cremona, casse di ortaggi freschi per le famiglie in difficoltà a causa del Covid

Casse di ortaggi freschi in arrivo dalla Sicilia, precisamente da Vittoria, a Cremona, in Lombardia, per le famiglie che al momento vivono con grande difficoltà l’emergenza Covid-19.

L’annuncio è arriato da Cosimo Messina, consigliere di AssoImballaggi in FederlegnoArredo, dopo che dalla Sicilia.

La donazione è arrivata di produttori agricoli di Vittoria: “Fondamentali sono stati i colleghi Scifo e Caccamo che hanno provveduto al confezionamento e al trasporto della merce, mentre a Cremona sono stati i rappresentanti della Caritas e gli Officiers del Kiwanis di Cremona Cristaldi e Schintu, a ricevere il carico. Insomma una grande famiglia senza confini né pregiudizi, ha spiegato Messina.

Un gesto importante, che abbatte barriere e che dimostra ancora una volta la grande solidarietà che il Paese sa dimostrare nei momenti più duri.