Da venerdì 19 luglio in vigore la ZTL a Marina di Ragusa

A partire da oggi, venerdì 19 luglio, e per tutto il weekend, Marina di Ragusa sarà soggetta alla consueta chiusura estiva del traffico veicolare dalle ore 20 alle ore 03. Sono stati predisposti quattro varchi di accesso dove il transito sarà consentito solo agli aventi diritto:

Incrocio via Vasco Da Gama – Via Brin

Incrocio via Brin – via Augusta

Incrocio via Dandolo – via Caucana

Incrocio via Citelli – via Salgari

L’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri, ha dichiarato: “Come da ordinanza e come avviene ogni anno, da questo weekend procederemo all’istituzione della ZTL a Marina nelle modalità tradizionali, con l’ausilio di volontari e transenne. Successivamente, a partire da sabato 27 luglio, procederemo all’attivazione sperimentale della nuova ZTL con varchi elettronici.

Nonostante l’adozione del nuovo sistema, che si potrà gestire con un semplice click, la nuova ZTL non comporterà stravolgimenti rispetto alle abitudini consuete. Piuttosto, essa andrà in continuità con le regole già in vigore, implementando migliorie tecnologiche a vantaggio di tutti. Ad esempio, i pass si potranno richiedere online tramite un apposito portale, e l’elenco degli aventi diritto sarà ampio e inclusivo. L’obiettivo è tutelare chi vive e chi lavora a Marina dalla congestione del traffico nei momenti più critici, salvaguardando al tempo stesso i diritti di chi a Marina lavora, villeggia, vive e dei suoi cari. Per evitare confusione con i provvedimenti di questo weekend, forniremo tutti i dettagli la settimana prossima”.

© Riproduzione riservata