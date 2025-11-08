Da Scicli ed Ispica due nuove adesione a Controcorrente, il movimento di Ismaele La Vardera

L’ufficializzazione è avvenuta ieri proprio per voce di Ismaele La Vardera che ha annunciato l’ingresso di due consiglieri comunali all’interno del suo movimento politico. Consiglieri che appartengono a due istituzioni diverse: Bruno Mirabella, consigliere comunale di Scicli e Serafino Arena del consiglio comunale di Ispica. A “Controcorrente” aderiscono non solo i due esponenti della civica assise ma c’è anche l’avvicinamento e l’attenzione di due esponenti politici delle due città iblee, Giovanni Venticinque per Scicli e Lucia Franzò per Ispica.

Il primo, Giovanni Venticinque, ex sindaco della città di Montalbano, e la seconda, Lucia Franzò, ex vice sindaco ed assessore alle politiche sociali della giunta di Innocenzo Leontini. I due sono stati visti, infatti, durante la presentazione del movimento e l’annuncio dell’adesione dei consiglieri comunale, agli incontri che si sono tenuti sia a Scicli che a Ispica. Folti i gruppi di persone che hanno partecipato alle due riunioni. “Controcorrente”, a Ragusa, ha come punto di riferimento Massimo Iannucci, già assessore e vice sindaco nella giunta guidata dal “grillino” Federico Piccitto (2013-2018).

“Ci stiamo radicando per affrontare la più grande delle sfide: liberare la Sicilia da Cuffaro e company. Siamo solo all’inizio, in 8 mesi siamo presenti in tutte le province con tantissimi amministratori liberi. Andiamo avanti”, sono state queste le parole che ha pronunciato il parlamentare regionale Ismaele La Vardera presente al battesimo di ingresso dei due esponenti politici, sia a Scicli che ad Ispica, nel suo movimento politico.

