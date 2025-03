Da Ragusa a Santa Croce passando per Scicli, ci si prepara alla festa di San Giuseppe

I festeggiamenti in onore di San Giuseppe sono entrati nel vivo a Ragusa, Santa Croce Camerina, a Scicli e un po’ in tutta la provincia di Ragusa, con un fitto programma di celebrazioni religiose, eventi tradizionali e spettacoli.

Ragusa: celebrazioni nella chiesa del Santissimo Salvatore

A Ragusa, i festeggiamenti hanno preso il via con la Santa Messa animata dalla parrocchia San Paolo Apostolo. Ogni giorno, diverse comunità parrocchiali si alternano per la celebrazione e raccolgono generi alimentari destinati alla Caritas. A Ragusa, le celebrazioni in onore di San Giuseppe sono soprattutto religiose. Il 16 marzo, la Processione del simulacro di San Giuseppe per le vie del centro storico e il 19 marzo la benedizione del pane.

San Giuseppe a Santa Croce

A Santa Croce celebrare San Giuseppe vuol dire “cena”. I tradizionali banchetti, realizzati dalle famiglie santacrocesi, potranno essere visitati da chiunque voglia. Una tradizionale cena di San Giuseppe sarà visitabile presso il Palazzo Comunale a partire dalle 9.30, mentre il simulacro sarà portato in processione domenica 23 marzo a partire dalle 17.

San Giuseppe a Scicli

A Scicli San Giuseppe vuol dire “cavalcata” che si terrà il 22 marzo. La cavalcata di San Giuseppe è un evento che mette in mostra la sapiente opera dei maestri che costruiscono le bardature con i fiori di violaciocche. Ogni anno, le associazioni si cimentano in opere magistrali, con un tema per preciso, e una giuria si occupa di proclamare la bardatura vincente. San Giuseppe, in provincia, è un miscuglio di fede e tradizione che ogni anno regala emozioni sia ai fedeli che ai visitatori.

