Da Ragusa a Biancavilla in trasferta con armi e droga. Arrestato giovane di 28 anni

Un giovane di 28 anni in trasferta a Biancavilla è stato arrestato per spaccio. L’operazione, compiuta dai carabinieri, ha permesso di individuare il ragazzo, uscito di recente dal carcere dopo aver scontato una pena di 10 anni per reati legti alla droga, che si trovava a Biancavilla, provincia di Catania, in trasferta.

Dopo aver monitorato i suoi movimenti per alcuni giorni, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione della cugina del giovane. Nel garage di questa casa, hanno trovato due bilancini e materiale per confezionare droga. La perquisizione è stata estesa alle autovetture di proprietà della zia e della cugina, dove sono state scoperte armi e droga.

TROVATE ANCHE ARMI

Sotto il sedile passeggero di un’Alfa Romeo confiscata, è stata rinvenuta una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa, caricatore inserito e otto colpi. Sono state recuperate altre 12 cartucce dello stesso calibro da una busta di plastica nascosta nel vano laterale di uno sportello. Nel portabagagli di una Fiat Bravo è stata scoperta una scatola contenente 60 grammi di cocaina e 550 grammi di marijuana confezionati sottovuoto.

Il giovane ha ammesso di aver portato la droga e la pistola a Biancavilla, ed è stato arrestato. La pistola è stata inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per accertamenti balistici al fine di verificare se sia stata utilizzata in eventi criminali precedenti.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.