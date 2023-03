Da Pozzallo a Monza in pullman perchè il volo è stato cancellato: l’avventura dell’Asd Young Pozzallo

Dovevano partire in aereo ma all’ultimo minuto il loro volo è stato cancellato. Nonostante tutto, hanno deciso di perseguire il loro sogno, ovvero vedere giocare il Monza, e così hanno deciso di effettuare il viaggio in pullman.

E’ questa l’avventura dell’Asd Young Pozzallo, società affiliata “Insieme al Monza” per la stagione 2022/2023. Una storia che racconta di passione, di 1.600 chilometri percorsi, più di 20 ore di pullman, fatica e felicità, per raggiungere Monza e vederlo giocare contro la Cremonese.

PRIMA LO SCONFORTO, MA POI A PREVALERE E’ STATA LA PASSIONE

Quando il volo dei ragazzi viene cancellato poco prima della partenza, per un attimo a prevalere è lo sconforto. Ma subito dopo, a prevalere, è stata la passione e così i ragazzi decisono di partire in pullman e di sobbarcarsi un lungo viaggio pur di avere la possibilità di raggiungere Monza.

Dopo oltre 20 ore di viaggio arrivano al centro sportivo Luigi Berlusconi – Monzello, per una giornata che difficilmente dimenticheranno, sotto la guida esperta degli educatori. Alle ore 10:30 sono pronti a scendere in campo, per sfidare le formazioni biancorosse Under 12 e Under 10, rispettivamente allenate da Angelo Sposato e Roberto Fumagalli. “Correre sul prato verde e inseguire il pallone ci ha permesso di dimenticare le fatiche fatte per arrivarci”, dice un altro ragazzo. Per questo motivo il viaggio dell’ASD Young Pozzallo ha un valore umano oltre che calcistico. Nel pomeriggio tutti allo stadio, per la sfida Monza-Cremonese: 90 minuti di forti emozioni.