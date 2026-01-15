Da Monterosso Almo ad Affari Tuoi: Giuseppe protagonista su RaiUno insieme al marito vince 50 mila euro

C’era anche un po’ di Monterosso Almo nella puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera, mercoledì 14 gennaio, su RaiUno. A salire sul palco del popolare game show condotto da Stefano De Martino è stato infatti Giuseppe, infermiere di 61 anni originario del centro montano ibleo, oggi residente nel Lazio, che ha accompagnato il marito Egidio nella gara in rappresentanza della Regione Lazio.

Egidio, progettista di interni di Fiumicino, è stato subito ribattezzato dal conduttore “Caparezza”, diventando il protagonista di una puntata intensa e ricca di colpi di scena. Al suo fianco Giuseppe, con cui è sposato da oltre due anni, ha condiviso ogni scelta, affrontando con emozione e determinazione la lunga sfida contro il “Dottore”.

Dopo una partita giocata con grande complicità e sangue freddo, la coppia è riuscita a portare a casa una vincita finale di 50.000 euro, scoppiando in lacrime al momento dell’esito. Un epilogo che ha emozionato il pubblico in studio e i telespettatori da casa.

La puntata è stata seguita con particolare attenzione anche a Monterosso Almo, dove in tanti hanno fatto il tifo per il concittadino. Sui social non sono mancati messaggi di affetto e congratulazioni per Giuseppe ed Egidio, salutati come motivo di orgoglio per l’intera comunità.

Ancora una volta, Affari Tuoi si conferma non solo un gioco televisivo, ma una vetrina di storie personali capaci di unire territori diversi, portando in prima serata emozioni autentiche e, in questo caso, anche un pezzo di provincia iblea sotto i riflettori della tv nazionale.

