Da Modica un messaggio di vita: la “Corri a Marina di Modica 2025” trasforma lo sport in prevenzione

Una splendida domenica di sole ha accolto la terza edizione della “Corri a Marina di Modica”, la manifestazione podistica che anche quest’anno ha trasformato il lungomare della frazione modicana in un grande palcoscenico di sport, salute e comunità.

Organizzata dall’A.S.D. Running Modica con il patrocinio del Comune di Modica e la collaborazione di FIDAL, CONI Sicilia e Avis, la gara si è svolta domenica 19 ottobre 2025, registrando una straordinaria partecipazione di atleti e appassionati.

La manifestazione, valida come prova del Grand Prix Sicilia di Corsa e del Grand Prix Provinciale degli Iblei, ha visto 240 atleti alla partenza e 226 al traguardo, impegnati in un percorso cittadino di 10 km lungo il suggestivo lungomare di Marina di Modica.

Grande entusiasmo anche per le iniziative collaterali: la camminata non competitiva di 5 km e la Family Run di 1 km, che hanno coinvolto famiglie, bambini e cittadini in una giornata di festa e benessere condiviso.

I vincitori della gara

Sul piano sportivo, a imporsi nella categoria maschile è stato Carmelo Cannizzaro dell’A.S.D. Running Modica, seguito da Corrado Mortillaro (A.S.D. Podistica Messina) e Marco Adamo (A.S.D. Running Modica).

Tra le donne, vittoria per Maria Virginia Salemi (A.S.D. Podistica Messina), davanti a Marinella Barbagallo (A.S.D. Archimede) e Vincenza Di Giorgio (A.S.D. Running Modica).

Sport e prevenzione: un binomio vincente

Oltre allo sport, la “Corri a Marina di Modica” ha lanciato un importante messaggio di prevenzione e salute, grazie alla collaborazione con l’associazione Altea Salute Donna.

Presso il gazebo informativo sono state offerte visite ecografiche gratuite al seno, eseguite dalla dottoressa Ludovica Incardona, che ha effettuato oltre 30 controlli durante la giornata.



