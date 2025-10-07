“Corri a Marina di Modica”: domenica 19 ottobre insieme all’insegna dello sport e della prevenzione

3ª Edizione “Corri a Marina di Modica” – 19 ottobre 2025

Una giornata di sport, comunità e prevenzione è quella che si appresta a vivere, domenica 19 ottobre, Marina di Modica.

Il lungomare si appresta ad accogliere la terza edizione della “Corri a Marina di Modica”. L’evento, organizzato dall’A.S.D. Running Modica con il patrocinio del Comune di Modica e la collaborazione di FIDAL, CONI Sicilia e Avis, è inserito nel calendario nazionale FIDAL ed è valido come prova del Grand Prix Sicilia di Corsa e del Grand Prix Provinciale degli Iblei, confermandosi come uno degli appuntamenti podistici più attesi della stagione.

Il percorso prevede un circuito cittadino di 2 km, da ripetere cinque volte per un totale di 10 km. Accanto alla gara agonistica, sarà possibile partecipare a una camminata non competitiva di 5 km o a una Family Run di 1 km, pensata per chi desidera vivere la giornata in modo più conviviale e inclusivo.

Ma la “Corri a Marina di Modica” non è solo una gara, è anche un momento per promuovere la salute e la prevenzione. Accanto alla zona di partenza e arrivo, infatti, sarà allestito un gazebo dove sarà possibile effettuare visite ecografiche gratuite per la prevenzione del tumore al seno. Per questa occasione sarà presente la dottoressa Ludovica Incardona, che metterà a disposizione la sua professionalità per sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce.

Sarà possibile prenotare lo screening telefonando ad un numero dedicato e grazie alla disponibilità delle volontarie.

“Siamo orgogliosi di presentare una nuova edizione di Corri a Marina di Modica, dice il presidente dell’ASD Running, Emanuele Assenza. Quest’anno abbiamo voluto allargare il nostro orizzonte coinvolgendo realtà associative del territorio come Avis e Althea, che da sempre operano per il benessere delle persone. Quale migliore occasione di una corsa per promuovere insieme i valori che ci uniscono: la salute, la prevenzione e uno stile di vita attivo e consapevole?”

