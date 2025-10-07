In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
“Corri a Marina di Modica”: domenica 19 ottobre insieme all’insegna dello sport e della prevenzione
07 Ott 2025 09:38
3ª Edizione “Corri a Marina di Modica” – 19 ottobre 2025
Una giornata di sport, comunità e prevenzione è quella che si appresta a vivere, domenica 19 ottobre, Marina di Modica.
Il lungomare si appresta ad accogliere la terza edizione della “Corri a Marina di Modica”. L’evento, organizzato dall’A.S.D. Running Modica con il patrocinio del Comune di Modica e la collaborazione di FIDAL, CONI Sicilia e Avis, è inserito nel calendario nazionale FIDAL ed è valido come prova del Grand Prix Sicilia di Corsa e del Grand Prix Provinciale degli Iblei, confermandosi come uno degli appuntamenti podistici più attesi della stagione.
Il percorso prevede un circuito cittadino di 2 km, da ripetere cinque volte per un totale di 10 km. Accanto alla gara agonistica, sarà possibile partecipare a una camminata non competitiva di 5 km o a una Family Run di 1 km, pensata per chi desidera vivere la giornata in modo più conviviale e inclusivo.
Ma la “Corri a Marina di Modica” non è solo una gara, è anche un momento per promuovere la salute e la prevenzione. Accanto alla zona di partenza e arrivo, infatti, sarà allestito un gazebo dove sarà possibile effettuare visite ecografiche gratuite per la prevenzione del tumore al seno. Per questa occasione sarà presente la dottoressa Ludovica Incardona, che metterà a disposizione la sua professionalità per sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce.
Sarà possibile prenotare lo screening telefonando ad un numero dedicato e grazie alla disponibilità delle volontarie.
“Siamo orgogliosi di presentare una nuova edizione di Corri a Marina di Modica, dice il presidente dell’ASD Running, Emanuele Assenza. Quest’anno abbiamo voluto allargare il nostro orizzonte coinvolgendo realtà associative del territorio come Avis e Althea, che da sempre operano per il benessere delle persone. Quale migliore occasione di una corsa per promuovere insieme i valori che ci uniscono: la salute, la prevenzione e uno stile di vita attivo e consapevole?”
© Riproduzione riservata