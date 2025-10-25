Da Modica alla SIcilia e oltre. La storica Radio Rtm passa in Dab+

È una vera e propria rivoluzione dell’ascolto quella che parte da Modica e abbraccia tutta la Sicilia (e non solo). Radio RTM, storica emittente iblea, ha ufficialmente avviato le trasmissioni in DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus), la nuova frontiera della radio digitale che garantisce una qualità del suono cristallina, stabile e completamente priva delle interferenze tipiche della modulazione di frequenza analogica.

Un salto tecnologico che porta la voce di Modica a essere ascoltata in tutta la Sicilia e fino in Calabria, grazie a un ambizioso piano di espansione che segna l’inizio di una nuova era per una delle emittenti più longeve e seguite del territorio.

“Benvenuti in onda!” – è il messaggio simbolico con cui Radio RTM celebra questa svolta digitale, proiettandosi verso un futuro fatto di innovazione e qualità.

Più canali, più servizi, più qualità

Il DAB+ rappresenta lo standard radiofonico più moderno e diffuso a livello internazionale. Permette di trasmettere più stazioni sulla stessa frequenza, ma anche di arricchire l’esperienza d’ascolto con contenuti aggiuntivi, come testi, informazioni visive, immagini e slide show sincronizzati con la programmazione.

Una radio che non solo si ascolta, ma si guarda e si vive.

Durante una riunione operativa, RTM ha definito il cronoprogramma per l’attivazione dei nuovi ponti di trasmissione, che garantiranno copertura completa del territorio regionale e una significativa estensione extra-regionale:

Entro il 31 dicembre 2025 → Accensione del ponte di Castelmola Monte Venere , che completerà la copertura del litorale ionico, da Reggio Calabria a Catania .

→ Accensione del ponte di , che completerà la copertura del litorale ionico, da . Febbraio/Marzo 2026 → Attivazione della nuova postazione di Ragusa , per un segnale ancora più capillare nel cuore del Sud Est siciliano.

→ Attivazione della nuova postazione di , per un segnale ancora più capillare nel cuore del Sud Est siciliano. Aprile/Maggio 2026 → Accensione del ponte di Lipari, che consentirà di coprire l’intero litorale tirrenico, dalla Calabria fino a Palermo.

Attualmente, Radio RTM è già ascoltabile in DAB+ in gran parte della Sicilia, in attesa del completamento delle ultime installazioni previste dal piano tecnico.

“L’accelerazione di ulteriori nuove postazioni – spiega Roberta Cicero, amministratore unico di RTM srl – è subordinata al rimborso del 70% degli acquisti effettuati nel 2025. Questo passaggio ci permetterà di consolidare e ampliare ulteriormente la rete di trasmissione.”

Una radio sempre più vicina al pubblico

Radio RTM non cambia solo tecnologia, ma anche visione: restare una radio del territorio, con lo sguardo però rivolto all’innovazione.

“Con questo lancio – conclude Cicero – Radio RTM si conferma all’avanguardia, offrendo ai suoi fedeli ascoltatori un’esperienza d’ascolto moderna e di altissima qualità, che unisce la nostra storica programmazione a una tecnologia d’eccellenza.”

