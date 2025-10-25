Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Da Modica alla SIcilia e oltre. La storica Radio Rtm passa in Dab+
25 Ott 2025 16:01
È una vera e propria rivoluzione dell’ascolto quella che parte da Modica e abbraccia tutta la Sicilia (e non solo). Radio RTM, storica emittente iblea, ha ufficialmente avviato le trasmissioni in DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus), la nuova frontiera della radio digitale che garantisce una qualità del suono cristallina, stabile e completamente priva delle interferenze tipiche della modulazione di frequenza analogica.
Un salto tecnologico che porta la voce di Modica a essere ascoltata in tutta la Sicilia e fino in Calabria, grazie a un ambizioso piano di espansione che segna l’inizio di una nuova era per una delle emittenti più longeve e seguite del territorio.
“Benvenuti in onda!” – è il messaggio simbolico con cui Radio RTM celebra questa svolta digitale, proiettandosi verso un futuro fatto di innovazione e qualità.
Più canali, più servizi, più qualità
Il DAB+ rappresenta lo standard radiofonico più moderno e diffuso a livello internazionale. Permette di trasmettere più stazioni sulla stessa frequenza, ma anche di arricchire l’esperienza d’ascolto con contenuti aggiuntivi, come testi, informazioni visive, immagini e slide show sincronizzati con la programmazione.
Una radio che non solo si ascolta, ma si guarda e si vive.
Durante una riunione operativa, RTM ha definito il cronoprogramma per l’attivazione dei nuovi ponti di trasmissione, che garantiranno copertura completa del territorio regionale e una significativa estensione extra-regionale:
- Entro il 31 dicembre 2025 → Accensione del ponte di Castelmola Monte Venere, che completerà la copertura del litorale ionico, da Reggio Calabria a Catania.
- Febbraio/Marzo 2026 → Attivazione della nuova postazione di Ragusa, per un segnale ancora più capillare nel cuore del Sud Est siciliano.
- Aprile/Maggio 2026 → Accensione del ponte di Lipari, che consentirà di coprire l’intero litorale tirrenico, dalla Calabria fino a Palermo.
Attualmente, Radio RTM è già ascoltabile in DAB+ in gran parte della Sicilia, in attesa del completamento delle ultime installazioni previste dal piano tecnico.
“L’accelerazione di ulteriori nuove postazioni – spiega Roberta Cicero, amministratore unico di RTM srl – è subordinata al rimborso del 70% degli acquisti effettuati nel 2025. Questo passaggio ci permetterà di consolidare e ampliare ulteriormente la rete di trasmissione.”
Una radio sempre più vicina al pubblico
Radio RTM non cambia solo tecnologia, ma anche visione: restare una radio del territorio, con lo sguardo però rivolto all’innovazione.
“Con questo lancio – conclude Cicero – Radio RTM si conferma all’avanguardia, offrendo ai suoi fedeli ascoltatori un’esperienza d’ascolto moderna e di altissima qualità, che unisce la nostra storica programmazione a una tecnologia d’eccellenza.”
