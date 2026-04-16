Da Modica a Parma: Enrica Pitino a 23 anni è la migliore giovane macellaia d’Italia

A soli 23 anni, Enrica Pitino porta Modica sul gradino più alto del podio nazionale. La giovane macellaia, impegnata professionalmente nelle macellerie all’interno delle Coop con l’azienda “Tagliato per la Carne”, ha trionfato alla competizione “Selezione Giovani Macellai” organizzata dalla Nazionale Italiana Macellai, distinguendosi tra 24 concorrenti provenienti da tutta Italia.

La gara si è svolta a Parma in occasione del BBQ Expo, uno degli appuntamenti più rilevanti del settore. Enrica non solo ha conquistato il primo posto assoluto, ma ha ottenuto anche due dei sette premi speciali messi a disposizione dagli sponsor della manifestazione, confermando una preparazione tecnica e una passione fuori dal comune.

Una vittoria che nasce dal lavoro quotidiano

Dietro il successo c’è un percorso fatto di impegno, pratica e dedizione. Enrica Pitino lavora ogni giorno a contatto diretto con il pubblico nelle macellerie delle Coop a Modica, affinando competenze tecniche e conoscenza dei tagli di carne. Un’esperienza concreta che si è rivelata decisiva durante la competizione, dove precisione, velocità e qualità del lavoro sono elementi fondamentali.

La più giovane tra le donne in gara

A rendere ancora più significativo il risultato è il contesto competitivo. Tra i 24 partecipanti, solo quattro erano donne, e Enrica era la più giovane tra loro, oltre a essere tra i concorrenti più giovani in assoluto. Un dato che evidenzia non solo il talento individuale, ma anche un segnale importante per il ricambio generazionale e la presenza femminile in un settore storicamente dominato dagli uomini.

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