Da Beddio a Passo Gatta: ci vogliono 3,8 milioni per la viabilità provinciale. Ecco il piano del Libero Consorzio

Oltre 3,8 milioni di euro per rendere più sicura, efficiente e moderna la rete stradale provinciale.

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha trasmesso al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti per il triennio 2025-2027, confermando l’impegno dell’Ente nel garantire una viabilità più sicura e sostenibile per cittadini e imprese.

La proposta, che rientra nel piano di investimenti regionali per le infrastrutture, comprende una serie di opere mirate al miglioramento della sicurezza su tratti strategici della rete provinciale: SP 13 Beddio – Tresauro – Piombo e SP 14 Castiglione – Tresauro (III stralcio) – interventi per 800.000 euro; SP 5 Vittoria – Cannamellito – Pantaleo – manutenzione straordinaria da 700.000 euro; SP 55 Giarratana – Noto – manutenzione straordinaria per altri 700.000 euro; SP 51 Modica – Passo Gatta – lavori di allargamento dal km 1+300 al km 2+300 per un importo di 1.611.920,97 euro.

La documentazione tecnica, completa di progetti esecutivi, verbali di verifica e bozza di bando, è già stata inviata al Dipartimento regionale, garantendo la cantierabilità immediata degli interventi.

Parallelamente, l’Ente ha segnalato la disponibilità di ulteriori progetti pronti per essere avviati qualora la Regione sbloccasse nuove risorse: sistemazione della SP 60, per 1,6 milioni di euro; manutenzione straordinaria su tratti delle SP 37 Scicli – Santa Croce e SP 31 Scoglitti – Alcerito, per altri 1,6 milioni; completamento dell’allargamento della SP 51 Modica – Passo Gatta, per un valore di 3,4 milioni.

© Riproduzione riservata