Da Atene a Istanbul, passando per Modica: l’Europa unita tra i banchi di scuola

Alunni e docenti provenienti dalla Turchia e dalla Grecia, ospiti dell’Istituto Grimaldi di Modica, nell’ambito del progetto ERASMUS “OPEN DOORS”EUROPE IN LOVE sono stati accolti nell’ Aula Consiliare del Comune di Modica.

A dare il benvenuto la Presidente del Consiglio Comunale Mariacristina Minardo, l’Assessore alle politiche sociali e ed educative Concetta Spadaro ed il Vice Sindaco Saro Viola.

In rappresentanza della scuola ospitante, la prof.ssa Rosanna Desiderio e la prof.ssa Antonella Giannone.

Il progetto, che promuove l’incontro tra culture e la condivisione di buone pratiche educative e professionali, si inserisce nei principi di apertura, dialogo ed inclusione che la scuola persegue da sempre.

La presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo ha dichiarato: “Con grande piacere abbiamo accolto i ragazzi e i docenti provenienti dalla Turchia e dalla Grecia, ospiti qui a Modica per un progetto Erasmus di grande spessore culturale e valoriale. Insieme all’Amministrazione comunale abbiamo dato il nostro benvenuto. Ospitare giovani e docenti provenienti da Paesi amici come la Grecia e la Turchia è motivo di orgoglio e di arricchimento per la nostra comunità. Il progetto incarna in pieno i principi che l’Unione Europea promuove e che la scuola italiana condivide, quali l’inclusione, la partecipazione e il dialogo interculturale. Oltretutto, esperienze come queste sono occasione di crescita personale e culturale e contribuiscono al consolidamento di relazioni umane basate sul rispetto e sulla condivisione di conoscenze. Il nostro augurio più grande che Modica possa restare nei loro cuori come luogo di amicizia, dialogo e bellezza.”

